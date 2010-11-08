Головатий очолив Комісію зі зміцнення демократії та верховенства права

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ № 1015/2010 “Про Комісію зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права”.

Як йдеться в оприлюдненому на сайті глави держави документі, Комісію зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права утворено як консультативно-дорадчий орган “з метою об`єднання зусиль органів державної влади, політичних партій, громадських організацій, інших інститутів громадянського суспільства у справі зміцнення демократії та утвердження верховенства права та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України”.

Цим указом Сергія ГОЛОВАТОГО призначено головою Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права.

Голові Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права доручено подати в установленому порядку у місячний строк пропозиції щодо персонального складу Комісії.