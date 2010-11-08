У США вважають, що місцеві вибори в Україні не відповідали демстандартам

У Сполучених штатах Америки вважають, що останні місцеві вибори в Україні не відповідали стандартам відкритості й чесності.

Про це розповів помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Філіп Ґордон в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Ми вважаємо, що ці вибори не відповідали стандартам відкритості і чесності, на відміну від президентських виборів, наприклад, які пройшли раніше цього року. І віце-президент США Джо Байден вів мову з Президентом Януковичем про важливість дотримання принципів демократичних реформ. Я думаю, що світ, Європейський Союз і США уважно стежили за перебігом місцевих виборів в Україні, тому й заявляю, що ми не вважаємо, що вони відповідали демократичним стандартам.

Для такої держави, як Україна, котра будує демократію і забезпечує участь у цьому всіх зацікавлених політичних сил, критично важливо мати такий виборчий закон і кодекс, які б відповідали міжнародним стандартам. Наскільки ми знаємо, здається, такого закону й кодексу в Україні немає. Ми вже сказали про це українській владі. Ми готові допомогти Києву в цьому, у впровадженні в життя, у процес виборів на місцях і в національному масштабі, саме такого виборчого кодексу, щоб ці вибори відповідали стандартам, які, як ми й вони в Києві знаємо, необхідні для успіхів демократії.

Узагальнюючи, скажу, що українська влада заявила нам про своє бажання просувати демократію, і ми хочемо співпрацювати з нею у цьому напрямку. Вони також заявили, що прагнуть урівноваженої політики між Росією і Заходом. А ми, у свою чергу, сказали тут, що не вважаємо, що це має бути якийсь нульовий варіант і вибір. Ви у Києві можете мати одночасно добрі стосунки з Росією і добрі стосунки зі США та ЄС. І ми знову маємо наміри продемонструвати Києву, що саме так воно і є", - резюмував пан Ґордон.