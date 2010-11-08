У Києві затримали представників Коаліції учасників помаранчевої революції

10:39, 08 листопада 2010
Права людини
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Адмінправопорушення

Працівники столичної міліції складуть три адміністративних протоколи стосовно організаторів акції прихильників комуністичних сил, які провели сьогодні ходу центром Києва з нагоди чергової річниці Жовтневої революції.

Про це УНІАН повідомили у ЦГЗ ГУ МВС України в м. Києві, пояснивши, що не зважаючи на заборону проведення масових акцій, яку було винесено Окружним адміністративним судом м. Києва, понад 2 тис. прихильників КПУ проводять свій захід.

Як зазначили в столичному главку, адмінпротоколи будуть складені за частиною 2 ст. 185 Адміністративного кодексу України (порушення правил проведення масових заходів) після чого організаторам акції будуть вручені відповідні повістки до суду, який прийматиме з цього приводу рішення.

Наразі нікого з учасників акції міліція не затримувала.

Водночас, правоохоронці затримали 6 представників Коаліції учасників помаранчевої революції, які також всупереч забороні проведення акцій вийшли до центру Києва, намагаючись провести свій захід. Стосовно них також буде складено аналогічні протоколи, після чого їх відпустять.

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