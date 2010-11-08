Хворі на гемофілію пікетували МОЗ

В Україні є нагальна необхідність прийняти Державну програму з гематології, концепція якої розроблена МОЗ України і перебуває на громадському обговоренні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, про це заявив перший заступник міністра охорони здоров’я України Віктор ЛИСАК під час зустрічі з представниками громадського об’єднання хворих на гемофілію, які 5 листопада провели акцію під стінами МОЗ з проханням прояснити ситуацію щодо забезпеченості пацієнтів необхідними препаратами хворих.

Як зазначили у прес-службі, В.ЛИСАК поінформував членів об єднання, що останні торги щодо закупівлі фактору згортання крові VIII для хворих на гемофілію вже завершені 4 листопада поточного року. Він пояснив, що тривала процедура була викликана кількома чинниками. По-перше: пізно прийнятий державний бюджет. По-друге: учасники ринку маніпулювали процесом і дії їх були спрямовані на те, аби продати свою продукцію за невиправдано завищену ціну.

"Така ситуація продовжувалась тривалий час. Більш того, на одному з передостанніх тендерів три учасники ринку з чотирьох взагалі зірвали проведення тендеру, відмовившись від участі, знаючи про те, що тендер з однією компанією проводити не можна. Однак, проводячи постійні перемовини, Міністерству вдалося не тільки завершити торги, а й зекономити 40% державних коштів від першочергової вартості. Міністерство може діяти лише в рамках законодавства і тих квот, які виділила держава. На жаль, далеко не все залежить від нас», - зазначив В.ЛИСАК.

За результатами переговорів учасники вирішили підготувати листи за підписом міністра Зіновія МИТНИКА головам облдержадміністрацій з проханням забезпечити хворих необхідною кількістю препаратів.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 2 тисячі 672 хворих різних ступенів захворювання. Ліки закупаються на мінімальному рівні, тільки для оперативного реагування для дорослих хворих і для профілактики для новонароджених. Один флакон препарата коштує в середньому від 300 до 400 доларів, і на повне забезпечення хворих потрібно було б виділяти щорічно з бюджету 350-400 мільйонів гривень.