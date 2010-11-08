Медведев визнав надмірною заборону на автомобільні демонстрації

Президент Росії Дмитро Медведєв наклав вето на зміни до федерального закону "Про збори, мітинги, демонстрації, ходи і пікетування".

У листі до керівників обох палат Федеральних Зборів РФ - Бориса Гризлова і Сергія Миронова, Медведєв пояснив, що закон, покликаний регулювати порядок організації та проведення публічних заходів на об`єктах транспортної інфраструктури, зокрема з використанням транспортних засобів, містить положення, що утруднюють вільну реалізацію конституційного права громадян проводити збори, мітинги, демонстрації, ходи і пікетування. Повний текст листа наводиться на офіційному сайті.

Раніше прийнятий Держдумою і схвалений Радою Федерації закон, зокрема, посилював санкції за порушення законодавства про мітинги.

Лідер Федерації автовласників Росії (ФАР) Сергій Канаєв вважає, що вето викликане надмірністю жорстких обмежень, які закон накладає на маніфестантів. За його словами, основний недолік відхилених поправок - повідомлення органів влади про проведення автопробігів і заборона на розгляд заявки від організатора масової акції у разі наявності у нього непогашеного адміністративного покарання.

"З моменту оприлюднення законопроекту було зрозуміло, що його твердження викличе тільки додаткове обурення в суспільстві і, як наслідок, нові сплески соціального протесту", - сказав лідер ФАР.

Координатор товариства "Сині відерця" (ТСВ) Петро Шкуматов висловив переконання, що поправки до закону "Про мітинги", які ускладнювали проведення масових заходів з використанням автотранспорту, "були прийняті у зв`язку з останніми акціями ТСВ з метою їх заборони".