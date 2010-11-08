9 листопада 2010 року в рамках виставки «Судовий експеримент», що організована Центром візуальної культури Києво-Могилянської Академії (м. Київ, вул. Сковороди, 2, перший поверх Староакадемічного корпусу) о 17:00 розпочнеться прес-конференція «Жертвою катування може стати кожний», на якій будуть підведені підсумки конкурсу на кращу журналістську роботу «Проти катувань!» та обговорені різні аспекти боротьби проти катувань та поганого поводження в Україні.

В прес- конференції візмуть участь: Євген Захаров, співголова Харківської правозахисної групи (ХПГ); Деніс Кобзін, директор Харківського інституту соціальних досліджень; Людмила Коваль, експерт ХПГ; Катерина Левченко, директор Міжнародного правозахисного жіночого центру Ла Страда Україна.

Учасники прес-конференції на прикладах публічних матеріалів переможців конкурсу на кращу журналістську роботу «Проти катувань» розкриють актуальність проблеми підвищення тенденції застосування катувань в міліції за останні 9 місяців поточного року, а також зроблять свої експертні висновки і пропозиції, яким чином можливо змінити ситуацію на краще.

Прес-конференція буде подовжена публічною дискусією: «Тортури в українській міліції: причини, масовість, наслідки, безкарність. Як їх позбутися?».

В дискусії візьмуть участь: Андрій Діденко, координатор програм ХПГ, Євген Захаров, співголова ХПГ, Олег Левицький, адвокат Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ), Катерина Левченко, директор Міжнародного правозахисного жіночого центру Ла Страда Україна, Деніс Кобзін, директор Харківського інституту соціальних досліджень,

Людмила Коваль, експерт ХПГ, та інші.

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Під час дискусії будуть розглядатися окремі приклади застосування катувань в міліції та інших «закритих» установах в контексті наявності доказової перспективи і обґрунтування таких фактів, а також перспективи адекватної реакції держави на ці ганебні факти. Передбачаються виступи жертв катувань, рідних та близьких закатованих.

Прес-конференція та публічна дискусія провадяться за підтримки Національного фонду демократії (США) в рамках проекту Європейської Комісії «Створення національної системи запобігання катуванням і поганому поводженню в Україні»

Акредетація на місці за журналістськими посвідченнями,

Телефон для довідок: (093)-985-25-74 –Андрій Діденко.