Правозахисники хочуть повторних виборів мера Харкова

Харківська правозахисна група вважає за доцільне провеcти повторні вибори мера Харкова з огляду на велику кількість порушень.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Харківської правозахисної групи.

Правозахисники вважають оголошення результатів виборів Харківського міського голови передчасними та поспішними з огляду на те, як відбувалося встановлення підсумків голосування територіальною виборчою комісією в умовах, коли два кандидати, Арсен АВАКОВ та Геннадій КЕРНЕС, набрали близьку кількість голосів, і навіть невеличкі помилки у процесі підрахунку голосів впливають на остаточний результат.

За словами авторів заяви, про їх правоту можуть свідчити ряд фактів.

Зокрема, зазначили вони, «у ході розгляду ТВК протоколів та інших виборчих документів дільничних виборчих комісій з’ясувалося, що на деяких дільницях був проставлений із запізненням штамп «вибув» проти прізвища кандидата на посаду міського голови Олександра ДЕНИСЕНКА, який зняв свою кандидатуру за 5 днів до виборів. На кількох дільницях комісії взагалі не знали, що пан ДЕНИСЕНКО «вибув», не поставили цей штамп, порахували голоси і здали протоколи до ТВК. На деяких дільницях усі бюлетені без штампу «вибув» визнали недійсними».

Наприклад, наводять факти правозахисники, «на дільниці № 30054 таких бюлетенів було 654, а на дільниці 30070 – 418. Загалом зіпсованих бюлетенів на всіх дільницях понад 9 тисяч, і можна впевнено стверджувати, що та частина, де вони визнані недійсними внаслідок відсутності штампу «вибув» – на совісті ТВК. Чотирьох днів цілком достатньо, щоб повідомити про це усі дільничні комісії».

Як вважають автори заяви, «люди, які прийшли на дільниці та використали такі бюлетені, були цілком несправедливо та незаконно позбавлені права вибору. ТВК зобов’язана була забезпечити однакове застосування закону і розглянути недійсні протоколи по всіх дільницях”.

Також, наголошується в заяві, пакунки з виборчою документацією під час транспортування її з деяких ДВК до ТВК були пошкоджені. Порушення цілісності упаковки викликало підозри і заяву про повторний підрахунок голосів на 56 відповідних дільницях. Але ТВК не ухвалила відповідне рішення, констатують правозахисники.

Крім того, за даними ХПГ, ТВК не прийняла протоколи з низки дільниць і повернула їх для уточнення, а на деяких дільницях – для перерахунку голосів.

“Загалом складання уточнених протоколів внаслідок несуттєвих помилок під час підрахунку голосів – річ природна. Але в даному випадку насторожує закритість цього процесу: уточнені протоколи не давали подивитися навіть членам ТВК, результати по них не оголошувалися, спостерігачі від партій і журналісти не мали доступу до сцени, де засідала комісія, а розгляд останніх 11 протоколів 4 листопада проходив взагалі за закритими дверима: ТВК ухвалила рішення видалити всіх із зали. Мали місце факти, коли ТВК викликала голову комісії, і він переписував протоколи прямо в приміщенні ТВК, ставив на них печатку” - підкреслюється в заяві.

За даними правозахисників, у порушення закону ТВК ухвалила рішення, що результати голосування підсумують технічні працівники міськвиконкому – членів ТВК до цього процесу просто не допустили, їм навіть не давали подивитися на результати в комп’ютері. Яке програмне забезпечення при цьому використовувалося – незрозуміло, додали в ХПГ.

“Таким чином, члени ТВК ухвалювали протокол про підсумки голосування, фактично не знаючи, як сформувалися дані, за які вони проголосували. На цей момент 5 членів ТВК були відсутні. ТВК ще не встигла розглянути 190 скарг на порушення виборчого процесу, а з 10 ДВК, де раніше ТВК призначила перерахунок голосів, були здані результати перерахунку тільки з однієї дільниці. Тим не менше ТВК поставила крапку в ще не закінченому процесі”, - наголосили правозахисники.

Вони підкреслили, що це лише деякі відомі їм факти, які впливають на підсумок голосування, і не торкалися численних порушень закону про місцеві вибори. За словами правозахисників, таких порушень в самому процесі голосування на виборчих дільницях, під час підрахунку голосів на дільницях, транспортуванні бюлетенів до ТВК, під час роботи ТВК спостерігачами й представниками партій зафіксовано безліч: знайдені зайві протоколи; підписання членами ДВК незаповнених протоколів; пакування виборчої документації виборчих дільниць у приміщенні ТВК без участі членів дільничних виборчих комісій; відсутність обов’язкових реквізитів на пакунках з виборчою документацією, яку передавали до ТВК; перерахунок голосів і складання уточненого протоколу кількома членами ДВК тільки від однієї політичної партії; відсутність розгляду по суті скарг на порушення виборчого закону.

Тому, беручи до уваги наведені факти, результати виборів у Харкові не можна визнавати, підкреслили в ХПГ. Як мінімум, на думку правозахисників, необхідно провести ретельний аналіз зіпсованих бюлетенів на всіх дільницях і провести повторне голосування на тих дільницях, де використовувалися бюлетені без штампу «вибув». “Проте, враховуючи завелику кількість порушень, найкращим рішенням, на нашу думку, було б проведення повторних виборів Харківського міського голови”, - наголосили у Харківській правозахисній групі.