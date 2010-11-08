Судове засідання: Чи накладатимуть штрафи за відсутність інформації про товар українською мовою?

Окружний адміністративний суд м. Києва розгляне позов до Головного Київського міського управління у справах захисту прав споживачів через відмову ним накласти штраф за відсутність інформації про товар українською мовою

9 листопада 2010 року о 9-00 у приміщенні Окружного адміністративного суду м. Києва (вул. Хрещатик, 10) відбудеться розгляд справи за адміністративним позовом Богайчука Володимира до Головного Київського міського управління у справах захисту прав споживачів про визнання бездіяльності та зобов’язання провести перевірку підприємств, що реалізують дорожні транспортні засоби, на предмет дотримання законодавства про мови з накладанням штрафів у випадку виявлення порушень.

Рік тому цей суд повернув позовну заяву позивачу тому, що суддя не зрозуміла змісту позовних вимог, але 13 липня Київський апеляційний адміністративний суд зобов’язав розглянути дану позовну заяву.

Це буде третя спроба проведення засідання. Попередні засідання не відбувалися через неявку відповідача.

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