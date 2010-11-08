П'ята Церемонія вручення нагород за сособливі заслуги у протидії торгівлі людьми

Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні запрошує представників ЗМІ відвідати прес-конференцію з нагоди П’ятої церемонії вручення нагород за особливі заслуги у протидії торгівлі людьми. Прес-конференція відбудеться 2 грудня, у Міжнародний день боротьби проти рабства, о 18:00 годині в приміщенні Київського Академічного Театру Ляльок (вул. Грушевського, 1а, 2-й поверх).

У заході візьмуть участь Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов, Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту України Равіль Сафіуллін, Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт, Постійний Координатор системи ООН в Україні Олів’є Адам та Голова Представництва МОМ в Україні Манфред Профазі.

До нагородження під час Церемонії будуть представлені українські правоохоронці, дипломати, громадські організації.

Нагороди вручатимуть міністри Уряду України, посли США, Королівств Данії та Швеції, Представництва Європейської Комісії в Україні, Постійний Координатор системи ООН в Україні. Переможниця шоу «Україна має талант» Ксенія Симонова представить свої роботи в унікальному стилі зображувального мистецтва – пісочній анімації.

Акредитація представників ЗМІ відкрита вже сьогодні та триватиме до 17:00 години 1 грудня. Контактна особа – Світлана Слабінська.

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