Що українській міліції знадобилося в квартирі білоруського журналіста?

Кореспондент білоруської газети “Народная Воля” Олександр ЦІНКЕВИЧ пов`язує інцидент з правоохоронними органами України зі своєю журналістською діяльністю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.

“Ці події пов`язую виключно зі своєю журналістською діяльністю як спеціального кореспондента. Останній місяць я активно займався збиранням інформації, присвяченої проблематиці проведення виборчої кампанії до місцевих органів влади України і збиранням фактів про порушення законодавства, пов`язані з цим процесом”, - підкреслив він.

О.ЦІНКЕВИЧ ще раз відзначив, що співробітники міліції, які прибули за адресою його мешкання, не пред`явили жодних документів і намагалися “обманним шляхом” проникнути в його квартиру. “У зв`язку з цим мною зроблений висновок, що дана група міліціонерів виконувала приватне замовлення якоїсь особи, і при цьому використовувала своє службове становище”, - сказав журналіст. Він повідомив, що провів журналістське розслідування і встановив замовника “цих злочинних дій”. О.ЦІНКЕВИЧ відзначив, що озвучить ім`я цієї людини, якщо проти нього або членів його сім`ї триватимуть протиправні дії.

Він також повідомив, що звернувся до народних депутатів з проханням, щоб компетентні органи з’ясували ситуацію. О.ЦІНКЕВИЧ заявив про готовність зустрітися зі слідчим, якщо будуть “дотримані усі встановлені юридичні процедури”.

Він також заявив, що не має відношення до фальшивої газети “КоммерсантЪ”, яка розповсюджувалася у Криму перед виборами.

У свою чергу начальник Центру громадських зв`язків ГУ МВС України Володимир ПОЛІЩУК пояснив причину появи міліціонерів у квартири білоруського журналіста О.ЦІНКЕВИЧА розслідуванням справи про розповсюдження в Криму фальшивого випуску газети «КоммерсантЪ». Він відзначив, що кримінальну справу була порушено за фактом незаконного використання бренду і логотипу. “Під час слідчих дій була встановлена людина, яка перевозила ці друкарські видання-фальшивки, розповсюджувала. Були опитані певні люди, і слідчий дав окреме доручення представнику кримської міліції, який і приїжджав до Олександра, опитати журналіста, оскільки саме з його квартири були зроблені дзвінки, які координували випуск цієї газети”, - сказав він.

“Тільки що я ще раз переговорив з цим офіцером кримської міліції, він мене запевнив, що у нього була повістка для журналіста на 5 листопада з`явитися і дати свої свідчення”, - додав В.ПОЛІЩУК.