1 грудня 2010 року о 14:00 за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 5 (конференц-зал) пройдуть Слухання Про дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ.

До участі запрошені народні депутати України, Міністр внутрішніх справ, інші посадові особи МВС України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, керівництво Генеральної прокуратури, представники Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції, Адміністрації Президента України, Ради національної безпеки і оборони, міжнародних організацій, дипломатичних представництв іноземних держав в Україні, національних громадських організацій, засобів масової інформації та громадяни.

Заявки на реєстрацію надсилати електронною поштою на адреси: vasilkevich@rada.gov.ua , bohdaniuk@rada.gov.ua

Вхід до приміщень Верховної Ради України за адресою: вул. Грушевського 18/2 (ІХ під’їзд). При собі обов’язково мати паспорт.

Телефони для довідок: 255-35-09, 255-35-18, 255-38-31, 255-34-95.