Викрито офіцера міліції, який віддавав незаконні накази підлеглим

На Сумщині порушено кримінальну справу стосовно заступника начальника сектору карного розшуку Сумського райвідділу міліції, який незаконно наказував підлеглим відмовляти в порушенні кримінальних справ.

Як повідомили УНІАН у секторі зв`язків з громадськістю УМВС України в Сумській області, під час перевірки матеріалів, які знаходяться на розгляді в Сумському райвідділі міліції, працівники відділу внутрішньої безпеки та інспекції з особового складу УМВСУ в Сумській області виявили суттєві порушення, що підпадають під дію Кримінального кодексу України.

З’ясувалося, що за вказівкою заступника начальника сектору карного розшуку його підлеглі винесли незаконні постанови у відмові в порушенні кримінальних справ, незважаючи на те, що збитки, завдані потерпілим, перевищували не одну тисячу гривень.

Зібрані матеріали за цим фактом було вирішено передати до прокуратури, яка в подальшому порушила стосовно заступника начальника сектору карного розшуку кримінальну справу за ч.3 ст. 364 («зловживання владою або службовим становищем») Кримінального Кодексу України, що передбачає позбавлення волі від 5 до 12 років.

«Загалом успіх будь-якої справи починається із зміцнення дисципліни і законності серед особового складу. Тяганина під час розгляду кримінальних справ, непрофесіоналізм, хабарництво повинні бути викоренені з наших рядів. Ми не збираємось приховувати факти, коли працівники органів внутрішніх справ паплюжать честь мундира і самі вживаємо заходів, щоб позбутися таких осіб», – наголосив перший заступник начальника УМВС Михайло ПАЛЬКІН.

За його словами, в УМВС цілодобово працюють телефони довіри, за якими кожен житель міста та області може повідомити про неправомірні дії працівників міліції. У разі надходження тривожних сигналів інспекція з особового складу УМВС за кожним із них проводить перевірку. Якщо повідомлена інформація знаходить підтвердження – вживаються жорсткі заходи реагування.