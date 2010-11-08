До "справи Монтян" підключилося Херсонське УМВС

УМВС в Херсонській області оскаржить постанову прокуратури про порушення кримінальної справи проти двох оперативників Суворівського райвідділу міліції Херсона за нібито неправомірні дії стосовно обвинувачуваної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в повідомленні Центру громадських зв’язків УМВС України в Херсонській області.

Зокрема, підкреслюють правоохоронці, що керівництво Управління не збирається залишати своїх працівників напризволяще, тому юристи УМВС будуть оскаржувати постанову прокуратури про нібито неправомірні дії Євгена ФЕСЕНКА та Антона ТИХОНЕНКА.

Згідно з повідомленням, інформація про порушення кримінальної справи проти оперативників Євгена ФЕСЕНКА та Антона ТИХОНЕНКА «викликала обурення у керівництва Управління МВС в Херсонській області та Суворовського райвідділу міліції через те, що оперативникам, які сумлінно виконували свій службовий обов’язок з доставляння до Подільського РУ ГУМВС “втікачки”, за необґрунтованими звинуваченнями тепер загрожує позбавлення волі».

З точки зору керівників УМВС, на користь херсонських міліціонерів свідчать камери відеоспостережння, які зафіксували агресивну та зухвалу поведінку обвинувачуваної Марини РОДНЕНОК та її адвоката Тетяни МОНТЯН.

«Вони самі спровокували конфлікт і кидалися на міліціонерів. А все для того, щоб відвернути увагу від “брудних справ” Марини РОДНЕНОК. Завдяки шуму, який розшукувана разом зі своїм скандальним адвокатом здійняли у пресі, громадськість нині вважає її жертвою міліцейського свавілля», - вказано у повідомленні.

Як аргументи в повідомленні ЦГЗ УМВСУ в Херсонській області наводяться факти про те, що М.РОДНЕНОК з чоловіком за підробленими документами взяли у банках Херсона великі кредити, які на той час навіть не збирались повертати. Крім того, як заставу подружжя запропонувало майно школи, яке видали за власне.

Прокуратура Суворовського району Херсона порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем і шахрайства з фінансовими ресурсами, що пізніше було перекваліфіковано за статтею про фальсифікацію документів і передано для розслідування в міліцію.

“Однак М.РОДНЕНОК не приходила на допити з 2007 року, тому її тричі оголошували в розшук. Коли працівники ОВС дізналися, що вона проживає в Києві, то негайно виїхали туди. Але М.РОДНЕНОК весь час ховалась від них у лікарнях, де начебто лікувалась на денному стаціонарі. За час свого перебування у Києві розшукувана навіть влаштувалася працювати спеціалістом Інституту інноваційних технологій Міністерства освіти України”, - йдеться у повідомленні.

“І коли нарешті працівники Суворовського РВ міліції Херсона знайшли обвинувачувану і доставили до Подільського РУ ГУМВС, вона знов вирішила уникнути покарання”, - додали в УМВС.

«Своїм брудним піар-ходом РОДНЕНОК з адвокатом намагаються заплямувати честь працівників Суворовського РВ ХМУ УМВС Євгена ФЕСЕНКА та Антона ТИХОНЕНКА», - переконані у Херсонському обласному УМВС.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня Т.МОНТЯН заявила про затримання її і побиття у Подільському райвідділі міліції Києва. Т.МОНТЯН затримали після того, як вона заступилася за свою клієнтку, яку працівники міліції, за її словами, схопили на вулиці, затримали й побили.

Водночас у Головному управлінні МВС у Києві категорично спростували твердження Т.МОНТЯН про побиття її співробітниками міліції.

Щодо Т.МОНТЯН було складено адмінпротокол, вона перебувала в райуправлінні близько 2 годин.

26 жовтня Подільський районний суд Києва закрив адміністративну справу стосовно Т.МОНТЯН за обвинуваченням її у скоєнні злісної непокори законним вимогам працівників міліції. У столичній міліції заявили, що оскаржать це рішення суду.