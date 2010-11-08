Екс-віце-прем`єр-міністр, заступник голови партії ”Батьківщина” Григорій НЕМИРЯ вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ створює в Україні ”потьомкінську” демократію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.НЕМИРЯ заявив напередодні у ефірі телеканалу ”Інтер”, коментуючи Указ В.ЯНУКОВИЧА про створення на чолі з Сергієм ГОЛОВАТИМ Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права.

”Це ”потьмкінська” демократія, це ”потьомкінська” політика, коли імітуються заходи, а насправді жити стає гірше, і демократія не посилюється, а послаблюється”, - сказав Г.НЕМИРЯ.

Екс-віце-прем`єр нагадав, що за 8 місяців президентства Віктора ЯНУКОВИЧА Україна в рейтингу міжнародної організації ”Репортери без кордонів” за рівнем свободи слова ”скотилася на 42 місця вниз”.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 5 листопада підписав Указ № 1015/2010 “Про Комісію зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права”.

Комісію утворено як консультативно-дорадчий орган “з метою об`єднання зусиль органів державної влади, політичних партій, громадських організацій, інших інститутів громадянського суспільства у справі зміцнення демократії та утвердження верховенства права та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України”.

Цим указом С.ГОЛОВАТОГО призначено головою Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права.

Голові Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права доручено подати в установленому порядку у місячний строк пропозиції щодо персонального складу Комісії.