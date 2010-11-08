У Луганську суд зобов‘язав ТВК визнати іншого мера

Луганський окружний адміністративний суд сьогодні о 3-й годині ночі виніс рішення, яким зобов‘язав Луганську міську територіальну виборчу комісію внести зміни до підсумкового протоколу про результати голосування за мера міста.

Про це УНІАН повідомили у Громадянській мережі «Опора», уточнивши, що суд, зокрема, зобов‘язав виправити дані голосування по 3-х виборчих дільницях Луганська (№ 38, 39, 41).

В ТВК наразі відмовляються коментувати рішення суду і розповідати про свої подальші дії, оскільки комісія ще не отримала сам текст рішення, йдеться у повідомленні.

Як зазначають в “Опорі”, раніше прокуратура міста, яка проводила перевірку результатів волевиявлення на вище вказаних дільницях, встановила, що кількість бюлетенів, заповнених за кандидата від КПУ Спірідона КІЛІНКАРОВА перевищує цифру, записану в підсумковому протоколі голосування. Після перерахунку бюлетенів у присутності працівників прокуратури з‘ясувалося, що С.КІЛІНКАРОВ отримав на 44 голоси більше, ніж це було раніше зафіксовано в протоколах районної та міської виборчої комісії.

Згідно з останнім рішенням Луганської міської територіальної виборчої комісії, С.КІЛІНКАРОВ відставав від свого конкурента – «регіонала» Сергія КРАВЧЕНКА на 21 голос. Але якщо Жовтнева районна ТВК виконає рішення суду, то перевага в 23 голоси буде вже у С.КІЛІНКАРОВА, і Луганській міській ТВК доведеться оголосити мером саме С.КІЛІНКАРОВА, зазначають в “Опорі”.

Крім того, за даними “Опори”, як встановили слідчі прокуратури, на вказаних дільницях були не лише сфальсифіковані результати голосування в протоколах, але й порушено пломбування на мішках з бюлетенями та підроблено підписи членів комісій на протоколах.

Представники штабу С.КІЛІНКАРОВА пов‘язують фальсифікації підсумкових документів з тим, що під час підрахунку голосів на цих дільницях в стопку з бюлетенями за кандидата С.КРАВЧЕНКА члени комісій клали бюлетені за інших кандидатів. Тому підрахунок відбувся з порушеннями та махінаціями.