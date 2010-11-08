Круглий стіл на тему: «Місцеві вибори 2010: оцінки, проблеми, наслідки»

У вівторок, 9 листопада, о 12.00 у Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ відбудеться засідання „круглого столу" на тему: «Місцеві вибори 2010: оцінки, проблеми, наслідки». Організатор - фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва

Учасники: Ірина Бекешкіна - директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва; Олексій Гарань - науковий директор Школи політичної аналітики, професор НаУКМА; Олександр Черненко - голова правління Комітету виборців України. На захід запрошені: Юрій Мирошниченко - народний депутат України; Руслан Князевич - народний депутат України; Юрій Ключковський - народний депутат України; Ольга Айвазовська - голова правління громадської мережі «ОПОРА»;

Основні питання до розгляду:

1.Місцеві вибори-2010 в оцінках експертів

2.Як зміниться політичний ландшафт в результаті виборів?

3.Що треба зробити для того, щоб вибори в Україні відповідали демократичним стандартам?

Під час "круглого столу" журналісти отримають прес-реліз із результатами експертного опитування «Місцеві вибори 2010: оцінки, проблеми, наслідки», проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

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