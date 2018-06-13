Перебіг виборів: за сценарієм фальсифікацій

Чому стали можливими фальсифікації на місцевих виборах? Хто їх основний режисер? І чи можуть ці технології бути перенесені на парламентські вибори-2011 (2012)?

Законодавчі преференції для влади

Першопричиною фальсифікацій на місцевих виборах було, як вже неодноразово писали «Демократичні ініціативи», недосконале і поспішно ухвалене виборче законодавство. По-перше, закон про місцеві вибори готувався й ухвалювався в стислі терміни. Як твердять експерти, міжнародні стандарти вимагають, щоб законодавча база формувалася щонайпізніше за рік до голосування, інакше виникнуть підозри, що законодавець керується винятково політичними мотивами.

По-друге, закон про місцеві вибори був прийнятий у редакції, запропонованій владною коаліцією. В результаті, головним режисером фальсифікацій виступила саме Партія регіонів в особі депутатів Верховної Ради, які голосували за закон про місцеві вибори, та губернатори, які, власне, і взялися забезпечувати використання адміністративного ресурсу та реалізацію фальсифікацій.



Непропорційне формування складу виборчих комісій. Виборче законодавство дозволило фальсифікації вже на етапі формування складу комісій. У багатьох випадках більшість у виборчих комісіях отримала чинна коаліція та лояльні їй позапарламентські партії. Тоді як, скажімо, «Батьківщина» чи «Наша Україна» під час розподілу отримали мізерну кількість місць, незважаючи на те, що вони мають фракції у парламенті. Це зумовлено тим, що їхні фракції є блоками партій, а не партіями, а даний закон дає преференції «монопартійним» фракціям при розподілі місць. Експерти стверджують, що владна коаліція отримала 2/3 керівних посад на рівні ТВК.

Іншою преференцією для влади стало суттєве законодавче обмеження присутності спостерігачів та преси на виборах в момент підрахунку голосів та затвердження протоколів. В результаті, в ході голосування та підрахунку голосів виборчі комісії, контрольовані представниками влади, обмежували спостерігачів та пресу у виконанні їх обов’язків аж до незаконного змушення покинути дільниці та зали засідань.



Некваліфікований штат виборчих комісій. Стислі часові рамки прийняття законодавства зумовили низку проблем, наслідком яких став некваліфікований склад виборчих комісій. Ні опозиція, ні влада не змогли підібрати кваліфікованих членів виборчих комісій та спостерігачів провести відповідні навчання та тренінги.

Підібрані люди інколи банально не могли впоратися із процесом підрахунку голосів, що створювало хаос і сприятливі

обставини для фальсифікацій (зокрема, для підробки протоколів та вкидання бюлетенів).



Перші номери у бюлетенях. Перед виборами партії мали отримати номери у списках за порядком подання заявок. Найбільш «цінувалися» перший і останній номери у списку — їх легше запам’ятати і знайти у бюлетені. Перший номер у більшості округів отримала Партія регіонів, причому це відбулося, до офіційного початку подання заявок. Мало того, перший номер у списку був ще й іміджевою перевагою — оскільки у рекламі може експлуатуватися саме відчуття того, що ця партія заздалегідь посідає перше місце.

Технології порушень під час виборів: «клони», «запасні бюлетені», «макіївський стиль»

Проти «Батьківщини» застосували технологію «клонування» територіальних організацій. Зокрема, це сталося у Київській та Львівській областях. Високопоставлені члени партійних організацій, яких напередодні виключили з партії з мотивів політичної неблагонадійності, відмовилися йти у відставку з партійних посад і продовжували очолювати партійні організації. Такі «неугодні» партійні організації залишалися формально діючими і подавали свої списки на вибори до місцевих рад. Тому офіційно «Батьківщина» відмовлялася йти на вибори у областях, де були зафіксовані «клони».

Паралельно вона домагалася від ЦВК та ТВК скасування списків «клонованих» парторганізацій, однак це вдавалося не завжди вчасно — зокрема, у Київській області остаточне рішення було прийнято за день до виборів. Ця тенденція є небезпечною у контексті майбутніх парламентських виборів — оскільки в такий спосіб можна «клонувати» і саму опозиційну партію в цілому, виключаючи її справжній варіант з виборчого процесу.



Технологія «запасних бюлетенів». У Харкові опозиція зафіксувала друк близько 42 тисяч бюлетенів (вочевидь зайвих) на поліграфічній фабриці «Фоліо». У правоохоронних органах, куди звернулися представники опозиційних партій та громадських організацій, пояснили, що це не порушення, а просто пробна партія бюлетенів, яка надрукована з помилками. Однак їх цілком можна було використати і в процесі голосування, а виборчі комісії, особливо ті, що контрольовані представниками влади, могли їх зарахувати або не зараховувати (на цілком законних підставах — якщо цей бюлетень буде за опозиційну партію).

В Одесі ж було надруковано, за повідомленнями міжнародних спостерігачів і ЗМІ, стільки бюлетенів, скільки взагалі людей проживає в Одесі — на 250 тисяч більше, ніж потрібно. Ці бюлетені, найвірогідніше, таки пішли у виборчий процес, незважаючи на те, що влада заперечує сам факт друку такої кількості бюлетенів. Схожу картину спостерігали і в Івано–Франківську.

Завдяки таким технологіям влада зберігає за собою певний «запас міцності» — якщо не вистачить, то можна вкидати зайві бюлетені до потрібної позначки. До цього типу фальсифікацій слід віднести і масове голосування на дому, коли контроль спостерігачів за процесом відсутній — і це також відзначали ЗМІ та опозиція на цих виборах.

Технологія «готового протоколу» була вперше застосована у 2002 році головою міського штабу Партії регіонів Василем Джарти у рідній Макіївці. Відтоді вона широко застосовувалася на виборах у регіонах, контрольованих ПР. Технологія

фальсифікації полягає у тому, що протокол із результатами підрахунку голосів пишеться заздалегідь і з реальними результатами має мало спільного. Точніше, результат підрахунку штучно підганяється під вже написаний протокол, більшість голосів за конкурентів не враховується (найчастіше такі бюлетені визнають недійсними або взагалі не рахують). На цих виборах така технологія була зафіксована у Херсоні, де виявили за день до голосування 1 готовий зведений протокол з результатами, які давали 30% голосів діючому меру. Є справедливе побоювання, що ця технологія фальсифікації застосовувалася і в інших населених пунктах України. А також існує ризик, що цю технологію широко застосовуватимуть і на

парламентських виборах.

Висновки та рекомендації

Про потенційне використання адмінресурсу та різноманітних фальсифікацій експерти попереджали одразу після прийняття виборчого законодавства під сьогоднішню провладну партію. Народне волевиявлення суттєво спотворено. У всякому разі, зафіксованих порушень достатньо для того, щоб навіть за чинним законодавством скасувати офіційні результати виборів у низці населених пунктів України.

Влада має принаймні не тиснути на суди та виборчі комісії, де ще тривають оскарження та підрахунок голосів та взяти на себе зобов’язання вдосконалити виборче законодавство згідно вимог опозиції та громадянського суспільства.



Є серйозна небезпека того, що всі технології фальсифікацій, які застосовані на місцевих виборах, можуть бути перенесені на

парламентські вибори-2011 (2012) — в першу чергу у разі зміни виборчого законодавства владною коаліцією «під себе».

Фонд "Демократичні ініціативи"