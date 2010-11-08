Кабмін повністю знищує спрощену систему оподаткування?

Урядовий проект Податкового кодексу практично повністю знищує спрощену систему оподаткування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Комітету захисту підприємництва при Опозиційному уряді Оксана ПРОДАН.

За її словами, для юридичних осіб вона взагалі не планується, а для фізичних осіб - буде «умовно спрощеною» щодо окремих видів діяльності.

«Усі інші підприємці будуть зобов’язані перейти на загальну систему оподаткування або створити юридичні особи, які також зможуть працювати виключно на загальній системі», - сказала О.ПРОДАН.

Вона зауважила, що для підприємців, які все ж таки матимуть право на спрощену систему оподаткування, а це тільки побутові послуги, роздрібна торгівля, інформаційні технології та до 01.01.12 року автомобільні послуги, не передбачається звільнення від запровадження касових апаратів. «Більше того, для них вводиться обов’язковий облік усіх господарських операцій, що і зводить нанівець саме поняття «спрощена», - наголосила О.ПРОДАН.

За її словами, при тому, що спрощенців змушують перейти на загальну систему оподаткування, ні податок на прибуток, ні податок на додану вартість жодним чином не стають в проекті кодексу прозорішими. “Задеклароване автоматичне відшкодування ПДВ узаконює обов’язкові перевірки для відшкодування, а розрекламоване зближення податкового та бухгалтерського обліків в проекті Податкового кодексу створює ще один облік - податкових різниць. Аналогічна ситуація і з іншими податками і зборами. До цього всього проектом передбачаються додаткові, майже безмежні, повноваження податкових та митних органів, а також податкової міліції», - сказала О.ПРОДАН.

Вона нагадала, що оскільки розгляд проекту Податкового кодексу в другому читанні планується на 16 листопада, підприємці готують на цей день Всеукраїнську акцію протесту під стінами парламенту, щоб захистити свою можливість працювати легально.