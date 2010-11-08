Суддя отримав 5 років в'язниці

Ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України за винесення неправосудного рішення до 5 років ув’язнення засуджено суддю Устинівського районного суду Кіровоградської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, у 2006 році співробітники СБУ викрили протиправну діяльність цього судді, який виніс неправосудне рішення про надання у власність земель місцевим мешканцям, які не мали на неї права, а також зобов’язав районну державну адміністрацію виділити цим особам земельні ділянки із земель державного резерву.

За вироком суду засуджений також позбавлений права займатися діяльністю, пов’язаною з відправленням правосуддя, строком на 3 роки.