9 листопада - 9-00 - Розпочне роботу дводенна конференція на тему: «Розслідування скарг щодо жорстокого поводження в Україні: вдосконалення правового регулювання та інституційного забезпечення на основі європейських стандартів». Організатор: Інститут законодавства Верховної Ради України та Рада Європи в рамках Спільної програми Євросоюзу і Ради Європи «Боротьба з проявами жорстокого поводження і безкарністю у країнах Південного Кавказу, Молдові та Україні» у співпраці з Всеукраїнським центром правової допомоги «Громадський захисник» (вул. Госпітальна, 12, конференц-зала «Президент-готелю»). Вхід за картками акредитації ВРУ.