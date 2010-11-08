9 листопада - 10-30- Відбудеться Конференція «Законодавче регулювання фінансування виборчих кампаній в Україні та міжнародний досвід» за участі представників ЦВК, народних депутатів, представників урядових структур, політичних партій, міжнародних організацій та неурядового сектору. Організатор - Координатор проектів ОБСЄ в Україні в рамках проекту «Сприяння подальшому зміцненню виборчих процесів в Україні», що фінансується Європейським Союзом, а також Канадською Агенцією з Міжнародного Розвитку (CIDA) (вул. Госпітальна 12, «Президент Готель»). Реєстрація з 10-00. Телефон: 050 416 9285.