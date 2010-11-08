Прес-конференція на тему: «Збільшення робочого тижня на 8 годин та інші новації Трудового кодексу. Чого чекати українцям?»

9 листопада - 11-30 - Прес-конференція на тему: «Збільшення робочого тижня на 8 годин та інші новації Трудового кодексу. Чого чекати українцям?». Учасники: Валентина Позинич, зав.відділом експертиз юридичного департаменту ФПУ; Мирослав Якібчук, голова Національного форуму профспілок України; Григорій Кабанченко, заст.голови Національного форуму профспілок України. («ІнтерМедіа консалтинг», вул. Б. Хмельницького, 17/52-А, бізнес центр «Леонардо»). Потрібна акредитація. Телефони: (093) 715-14-35, 581-77-37, e-mail: pr@imk.com.ua .

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