10 листопада - 11-00 - Відбудуться Комітетські слухання на тему: "Практика застосування Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків". Організатор: парламентський Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. На слуханнях планується обговорити хід виконання зазначеного закону, проблеми його реалізації, подальший розвиток законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та актуальні завдання щодо утвердження гендерної рівності в усіх сферах суспільного життя. (вул. Грушевського, 18/2, к. 12). Вхід за картками акредитації.