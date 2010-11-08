10 листопада - 11-00 - Відбудеться відеоміст Москва-Єреван-Тбілісі-Київ на тему: "Секти на пострадянському просторі: ступінь загрози і духовна безпека". Учасники в Києві: Тарас Борозенець, викладач духовної семінарії, доктор філософских наук, релігієзнавець; Валерій Чабаненко, ВГО "Культи і суспільство"; Юрій Ірхін, психолог-криміналіст, начальник лабораторії психологічного супроводу Університету внутрішніх справ. Учасники в Москві: президент Центру релігієзнавчих досліджень в ім`я священомученика Ірінея Ліонського, Олександр Дворкін; представник Російської Православної Церкви. Учасники в Єревані: глава Центру реабілітації і допомоги жертвам деструктивних культів Олександр Амарян; представник Першопрестольного Святого Ечміадзіну.Учасники в Тбілісі: Ія Багратіоні-Мухранелі, лідер монархістського руху "Самепо гвіргвіні" ("Царська корона"); владика Іоанні Гамрекелі, представник грузинської церкви (РІА «Новини», вул. Станіславського, д.3, оф. 50). Потрібна акредитація. Телефони: (067) 825 16 86 (093) 242 25 77.