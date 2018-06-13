Вибори у Кам'янці- Подільському: коли голос не має значення?

Харківський виборчий синдром “Кернеса-Авакова” не оминув туристичне місто Кам’янець-Подільський. Тут уже третій день міська ТВК проводить повторний перерахунок голосів виборців щодо кандидатів на посаду міського голови. І кожного дня наштовхується на цікаві знахідки. Сама ж робота тервиборчкому відображає повну виборчу дезорганізацію та апатію до результатів волевиявлення кам’янчан.

Коли голос не має значення

Першопричину таким подіям варто шукати у нейтралізації з виборчих перегонів діючого міського голови Анатолія Нестерука. Він, за неофіційними даними, мав усі шанси повторно перемогти на мерських виборах. Натомість міська ТВК не дозволила останньому брати участь у перегонах, посилаючись на те, що він перебуває у Хмельницькому СІЗО та не може особисто подати документи на реєстрацію.

Втім саме голосування у Кам’янці-Подільському нагадувало гру в одні ворота: кам’янчани віддавали перевагу графі “Не підтримую жодного з кандидатів”. На окремих дільницях “противсіхи” мали повну перевагу. Чого не скажеш за самих кандидатів на посаду міського голови, яких було семеро. З найвпізнаваніших претендентів — це секретар міськради Валентина Волошина, екс-голова Кам’янець-Подільської райдержадміністрації Ростислав Ярема та перший заступник голови ДПА в області Михайло Сімашкевич. Пані Волошину “Батьківщина” з усіма почестями у недешевому готелі Кам’янця-Подільського “7 днів” висунула кандидатом у мери. Для члена ЄЦ Яреми — це принципова спроба перевірки свого рейтингу. Натомість кандидат від “Сильної України” Сімашкевич відстоює не лише честь мундира обласної податкової, а й безпосередню довіру самого губернатора Василя Ядухи, котрий його підтримав.

Проте з підрахунком голосів у Кам’янці-Подільському відбуваються дивні речі. 2 листопада у смітнику поруч із однією з дільниць знайдено 150 виборчих бюлетенів на посаду міського голови. Таку інформацію підтвердив прокурор міста Сергій Ромась. За його словами, повідомлення про цей факт надійшло у понеділок після 21.50. Наразі, за його словами, перевірку проводить міліція. Слід дочекатися результатів експертизи бюлетенів, аби дізнатися, чи вони є оригінальними документами. “Якщо бюлетені виявляться справжніми, може бути порушена кримінальна справа, а результати виборів на цій дільниці можуть бути визнані недійсними”, — припустив прокурор.

4 листопада під час засідання міської територіальної виборчої комісії голова ТВК Тетяна Остафійчук повідомила, що у смітнику знайдено ще 360 виборчих бюлетенів по виборах міського голови на території дільниці №41, що знаходиться у Старому місті. За її словами, до неї звернулися представники правоохоронних органів з проханням надати по 5 екземплярів невикористаних бюлетенів, щоб провести експертизу знайдених.

Така ситуація не до вподоби кандидату Ростиславі Яремі. Він звинуватив міську ТВК у бездіяльності та навмисному затягуванні результатів. “Мені, як кандидату на посаду Кам’янець-Подільського міського голови, не зрозуміло, чому голова ТВК зволікає з оприлюдненням результатів, чому на одній з виборчих дільниць більше двох днів рахують голоси, чому по тридцять разів переписують протоколи, чому своєю бездіяльністю ТВК бентежить громаду? Яка мета? Якщо відтягнути час, то для чого? Якщо в міської територіальної комісії є сумніви, то офіційні скарги потрібно розглядати і приймати рішення щодо перерахунку голосів, а не проводити засідання в телефонному режимі”, — наголосив він.

Що стосується повторного перерахунку голосів, голова Хмельницького обласного осередку Комітету виборців України Юрій Ануфрієв прогнозує, що у Кам’янці-Подільському підрахунок результатів виборів міського голови затягнеться ще на тиждень. “До міської ТВК звернулася Партія регіонів, кандидат на посаду міського голови від “Сильної України” Михайло Сімашкевич з проханням перерахувати голоси виборців щодо кандидатів на посаду міського голови Кам’янця-Подільського. Оскільки, в місті нараховується 46 дільниць, процес затягнеться ще на тиждень”, — сказав він.

Полювання на Ярему?

Під час перерахунку голосів виявлені перші невідповідповідності. Зокрема, на ДВК №1 у декількох бюлетенях у прізвищі одного з кандидатів знайдено помилку. Крім того, практично на кожній дільниці члени ТВК знаходять значну кількість фальшивих та недійсних бюлетенів. Причому, всі вони у пачці одного кандидата Яреми. За словами пана Яреми, міська ТВК навмисне намагається підтасувати результати виборів. “Партійні штаби добре володіють інформацією: відповідно до “мокрих” протоколів, за мою кандидатуру проголосувало 8073 виборців, за Сімашкевича — 7036, за Волошину — 5811. Цікаво, що в день голосування не було складено жодних актів про порушення на виборах. Чому зараз, з незрозумілих мені причин, відбуваються такі речі?” — дивується він. І додає: що після подання заяв в адміністративний суд і прокуратуру, одержав sms з погрозою: “Ярема заспокойся, думай про життя, а не про мерство”.

На фоні поствиборчих подій напрошуються кілька висновків. По-перше, не виключення, що у Кам’янці-Подільському розігрується сценарій визнання результатів голосування на посаду мера недійсним. По-друге, робота та поведінка міської ТВК виглядає млявою та незлагодженою. Про це яскраво свідчить факт того, що голова ТВК Тетяна Остафійчук наступного дня після голосування закрила тервиборчком і разом з членами комісії пішла відпочивати. По-третє, насторожує реакція правоохоронних органів, від яких не чути жодної заяви. Чи не затишшя перед бурею?

Віталій Тараненко