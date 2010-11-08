Пікет біля Посольства РФ з вимогою розслідувати замах на журналіста

17:31, 08 листопада 2010
Права людини
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9 листопада 2010 року о 13.00. Київська незалежна медіа-профспілка проведе пікетування посольства Росії в Україні за адресою Повітрофлотський проспект, 27 з вимогами розслідувати замах на життя російського журналіста Олега Кашина.

Прес-служба Медіа-профспілки

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