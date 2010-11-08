Студенти висунули новий список претензій до Табачника

Представники молодіжних і студентських організацій вимагають від влади провести комплексні реформи в системі освіти.

Про це йшлося під час прес-конференції на тему: "Студентський протест: перспективи, висновки та нові вимоги" за участю членів молодіжної організації "Фундація Регіональних Ініціатив" та студентської профспілки "Пряма Дія».

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 27 серпня ухвалив постанову № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності». Після цього студентські протести проти платних послуг на початку жовтня зібрали по всій країні, за оцінками організаторів, більше 20 тис. студентів. Акції пройшли у 14 містах. 11 жовтня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ виступив проти запровадження нових платних послуг для студентів і вимагав від прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА переглянути відповідну урядову постанову. 12 жовтня уряд змінив постанову про перелік платних послуг для студентів, вилучивши частину згаданих положень.

Були скасовані 6 пунктів постанови № 796 і 2 пункти були переформульовані. Але в постанові залишилося ще близько 20 пунктів, які не подобаються студентам. "Серед іншого, залишилася плата за здачу ЗНО, за користування інтернетом, бібліотеками та спортивним інвентарем. Студенти будуть платити за обмундирування, кандидатські іспити, виготовлення студквитків та залікових книжок тощо. І що ще жахливо - держава ввела плату за харчування дітей у дитсадках та за утримання дітей в інтернатах!" - обурюється експерт коаліції молодіжних організацій "Молодіжная Варта" Михайло ЛЕБЕДЬ.

"Ми хочемо кардинальних змін і поліпшень, а не "косметичний ремонт в хрущовці", - зазначив учасник "Прямої Дії" Андрій МОВЧАН. - Нам варто боротися. Університет мусить стати другим будинком для студента".

Тому представники студентських організацій висувають нові вимоги, серед яких повне скасування постанови № 796; підвищення стипендій (до прожиткового мінімуму і прив`язка до нього); здешевлення їдалень (прозорі тендери і відсутність націнок); публічна фінансова звітність (від рівня адміністрації ВНЗ і аж до міністерства з публікацією звітності на електронних ресурсах відомств); вільний вибір предметів (формування навчальної програми спільно з викладачами факультету); підвищення зарплат викладачам (зменшення навантаження і підвищення зарплат, що дозволить займатися науковою діяльністю); вільний цілодобовий доступ до гуртожитків для студентів, які в них живуть, та ін.

"Якщо будуть реалізовані наші ідеї, то освіта в Україні вийде на принципово новий рівень. Зараз ВИШі заточені для заробляння «бабла» і виробництва людей-роботів, здатних виконувати певний набір функцій і не здатних критично мислити, бути вільними. Ми ж хочемо, щоб на виході суспільство отримувало вільних, думаючих і прогресивних особистостей", - висловлює позицію ініціаторів змін член "Прямої Дії" Ігор САМОХІН.

Активісти закликають всіх студентів і викладачів вийти на солідарні акції протесту, які відбудуться 11 листопада.