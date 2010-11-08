Свобода мирних зібрань по-сімферопольськи: кінець близько?

Громадські організації Криму закликають Сімферопольську міську раду відмовитися від прийняття Положення про порядок організації та проведення масових заходів у Сімферополі.

Про це йдеться у зверненні громадських організацій "Кримський центр правової ініціативи" та "Молодіжний комітет центрального району м.Сімферополя", текст якого має в розпорядженні УНІАН.

Громадські активісти повідомляють, що Сімферопольською міською радою підготовлений проект рішення «Про порядок проведення масових заходів в місті Сімферополі» і відповідне Положення. Вказані документи опубліковані у вигляді проекту в газеті «Південна столиця» і на офіційному сайті міської ради.

На думку авторів звернення, положення ускладнює порядок організації публічних заходів, фактично перетворюючи його з повідомчого в дозвільний; невиправдано збільшує відповідальність організаторів, а також права і наглядові функції влади; забороняє проведення масових акцій в місцях, найбільш прийнятних для їх проведення. "Органи місцевого самоврядування, а також органи внутрішніх справ покликані в обов`язковому порядку виконувати наглядові функції, контролюючи хід публічного заходу і його відповідність заявленому регламенту, і мають майже необмежені повноваження для призупинення або припинення акції", - заявляють вони.

Також громадські організації нагадують, що, згідно із ст.39 Конституції України, громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації. Обмеження відносно реалізації цього права встановлюється виключно судом і виключно відповідно до Закону. "Сьогодні міська влада хоче узяти на себе повноваження суду, тому грубо порушує Конституцію України. 19 квітня 2001 року Конституційний Суд України рішенням 4-рп/2001 вказав, що міська влада не має права встановлювати терміни повідомлення про проведення масових заходів і що це питання є об`єктом законодавчого регулювання", - йдеться у тексті звернення.

«Кримський центр правової ініціативи» і «Молодіжний комітет Центрального району м. Сімферополя» закликають громадські організації і політичні партії взяти участь в обговоренні проекту.