Суд відправив правозахисника до психіатра за надмірні правові знання

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликає українську владу припинити утиски активіста профспілкового руху Андрія БОНДАРЕНКА, який переховується після рішення суду, що змушує його пройти примусову психіатричну експертизу.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Amnesty International.

Як повідомляє "Міжнародна амністія", 29 жовтня суд міста Вінниці видав наказ про проведення експертизи після того, як представники прокуратури заявили, що А.БОНДАРЕНКО «володіє підвищеною обізнаністю про свої права і права інших людей, і неконтрольованою готовністю захищати ці права нереалістичними способами».

Правозахисники зазначають, що в А.БОНДАРЕНКА "ніколи не було психічних захворювань, і він вже пройшов три психіатричні експертизи, щоб довести свою адекватність". Остання експертиза була проведена в жовтні.

В той же час в "Міжнародній амністії" звертають увагу, що ухвала суду відносно А.БОНДАРЕНКА була винесена "на тлі сплеску нападів і утисків активістів за останні місяці". «Існує дуже реальна небезпека, що Андрій БОНДАРЕНКО піддасться примусовій психіатричній експертизі у зв`язку з його законною діяльністю в профспілковому русі і у сфері прав людини», - заявила експерт Amnesty International по Україні Хезер МАКГІЛ.

За інформацією "Міжнародної амністії", А.БОНДАРЕНКО проводить кампанії за права найманих працівників у Вінницькій області з 2006 року. "Його робота часто розкривала незаконну і безвідповідальну поведінку місцевих чиновників. У серпні 2010 року він заснував громадську організацію «Рух Прокуратура Вінниці без корупції», - повідомляє Amnesty International.

Також, на думку правозахисників, А.БОНДАРЕНКО міг розсердити владу своєю роботою із захисту прав працівників цукрового заводу. "Ці сезонні працівники наймаються всього на декілька місяців в році після збору цукрового буряка, і їм часто не платять. Багато з цих заводів належить тіньовим компаніям, хоча справжніми власниками є впливові люди, багато хто з яких служить на високих постах в місцевій адміністрації", - зазначають в Amnesty International.

А.БОНДАРЕНКО почав кампанію по притягненню тіньових компаній до суду з вимогою виплатити заробітні плати. Згідно із заявою одного з прокурорів, лише в 2008 році він почав 80 подібних справ.

Крім того, у "Міжнародній амністії" звертають увагу на погіршення ситуації з правами людини в Україні та переслідування інших активістів.

Зокрема, 25 жовтня вінницька міліція провела обшук в будинку і офісі Дмитра ГРОЙСМАНА, координатора Вінницької правозахисної групи, яка підтримує шукачів притулку і проводить кампанії проти тортур. Міліціонери допитали співробітників про їх роботу і конфіскували більше 300 предметів, включаючи файли Верховного комісара ООН у справах біженців, комп`ютерні диски, флеш-пам`ять і ноутбук.

Також у "Міжнародній амністії" звертають увагу на напад на голову організації з захисту прав інвалідів із психічними розладами «Юзер» Андрія ФЕДОСОВА, що був здійснений невідомими в травні цього року. "Міліція не зробила жодних дій. У липні його затримали на один день у зв`язку із злочином, який він нібито зробив 10 років тому у віці 15 років", - інформують правозахисники.

«Всі ці активісти могли потрапити під приціл у зв`язку з їх законною роботою. Українська влада повинна забезпечити правозахисникам можливість здійснювати свою діяльність без перешкод і захищати їх від насильства, погроз і помсти», - сказала Хезер МАКГІЛ.