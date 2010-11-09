Влада Молдови навмисно затопила кілька сіл?

Молдавські журналісти звинуватили владу Молдови в тому, що вона навмисно спровокувала повінь цього літа, в результаті якої 2 людини загинули, більше 3 тисяч лишилися без притулку і майна. На думку журналістів, причиною повені став вибух греблі в селі Немцени.

Про це повідомив директор молдавського опозиційного інформагентства OMEGA Олександр ПЕТКОВ. Він оприлюднив результати журналістського розслідування причин повені в інтернеті.

За його словами, повінь була спровокована молдавською владою з метою створення на місці молдавських припрутських сіл штучного озера, щоб не затопити румунський місто-порт Галац. Місцеві жителі на камеру підтверджують, що чули вибух. За результатами розслідування, гребля була підірвана саперами. Саме цим пояснюється, на думку О.ПЕТКОВА, той факт, що екстрені роботи по відновленню греблі не почалися до цих пір.

У відеосюжеті розслідування, оприлюдненому агентством OMEGA, говориться, що на місці «прориву греблі», утворилася характерна 8-метрова воронка, яка не могла виникнути від розмиву грунту. «Підозри людей, що постраждали від повені, були практично підтверджені директором агентства «Apele Moldovei» Іоном ЛУПУ, який повідомив, що мало місце «штучне руйнування греблі в Немценах і було проведено три руйнування: два на річці Нирнова і один на річці Пруть», - говориться в сюжеті.

Служба цивільного захисту і надзвичайних ситуацій МВС не визнає звинувачення на адресу діючої влади. У Службі заявили, що румунське місто Галац не має жодного відношення до повені, оскільки фізично не міг бути затоплене в його результаті, адже Лозина впадає до Дунаю нижче за місто. Рятувальники стверджують, що села в Хиншчештському районі затопило від прориву місцевого ставка, а не греблі уздовж річки Прут. При цьому, влада впродовж вже чотирьох місяців так і не почала розслідування причин повені.