Гриценко закликає Європу не давати візи українським можновладцям

Лідер всеукраїнської громадської організації "Громадянська позиція", народний депутат України Анатолій ГРИЦЕНКО (фракція НУ-НС) закликає Європейський Союз запровадити візові обмеження для керівництва України через фальсифікацію місцевих виборів.

Про це А.ГРИЦЕНКО заявив в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

"Я порадив би європейцям: не треба захищати нас, захистіть свої інтереси і інтереси своїх громадян", - сказав А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, на митниці не тільки з українських, але й з європейських імпортерів "беруть по 20-30 тис. доларів зверху усіх митних сплат".

"Не тільки з наших підприємців вимагають "відкату" з ПДВ по 30-40%, а й від американців, французів і німців, і вони платять! Тому хай захистять себе, якщо в них дійсно є цінності, а не ритуальні заклинання: чесні вибори, відсутність корупції, непорушне податкове законодавство, судова система. То складіть списки тих, хто порушує ці цінності в нашій країні, бо людська природа така, що він буде порушувати ці цінності й там! Не видавайте їм Шенгенських віз. І коли буде відомо, що певний член уряду або губернатор, або суддя не отримав візи, це буде дуже сильним стримуючим фактором! Поставте цей шлагбаум! Вони не поїдуть у Африку чи у Азію, оскільки у них майно у Європі, і дітей своїх вони навчають там!", - заявив депутат.

А.ГРИЦЕНКО вважає, що за результатами місцевих виборів 2010 року потрібно робити системні висновки. "Цими виборами, першими для ЯНУКОВИЧА як Президента, країну відкинуто як мінімум у 2004 рік", - переконаний він.

На його думку, ще одним стримуючим фактором для української влади є кредити Міжнародного валютного фонду, без яких діючий в Україні режим не зможе підтримувати імідж сильної влади.

"Нинішня влада товстошкіра. Протокольні заклики до демократії і дотримання закону їх не дуже прошибають. А от без кредитів уряд АЗАРОВА, при всіх своїх заявлених можливостях як сильної влади неспроможний збалансувати бюджет - ні поточний, ні наступного року. І зараз дуже серйозні переговори проходять, тому що вони не можуть переконати МВФ, що спроможні будуть у наступні роки це віддати. Оце й є два потужні фактори - кредити МВФ і захист європейських та американських прав в Україні, в тому числі й обмеження візового режиму", - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.