"Міжнародна амністія" стала на захист білоруських опозиціюнерів

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International занепокоєна тим, що шестеро осіб, включаючи активістів цієї організації і колишніх в’язнів сумління, утримувалися під вартою протягом трьох днів в Україні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила дослідниця у справах Європи і Центральної Азії Amnesty International Хезер МАКГІЛ.

За її словами, двоє з цих людей повідомили, що їх били і утримували в жахливих умовах без доступу до адвоката та можливості контактувати із зовнішнім світом.

Як інформує «Міжнародна амністія», Ігор КОКТИШ, Ірина ТЮТЮННИК, Тетяна та Віталій ТИЩЕНКИ, Артем ДУБСЬКИЙ та Олексій ЗАКШЕВСЬКИЙ були затримані у Житомирі 3 листопада у зв’язку із звинуваченням у зберіганні наркотиків. Їх звільнили тільки 6 листопада після того, як їхній захисник зустрівся з місцевим прокурором із вимогою побачити їх.

«Ця справа демонструє давню українську проблему: що люди, які потрапляють в ув’язнення за підозрою в адміністративних правопорушеннях, можуть утримуватися в поліції до трьох днів без доступу до адвоката. При цьому відсутні базові гарантії захисту їх від тортур і поганого поводження», - заявила Х.МАКГІЛ.

В «Міжнародній амністії» звертають увагу, що, хоча Кодекс України про адміністративні правопорушення дає право на телефонний дзвінок із місця позбавлення волі, усі затримані були позбавлені цього права.

За даними Amnesty International, І.КОКТИШ та І.ТЮТЮННИК є координаторами групи «Міжнародної амністії» в Житомирі і готували зустріч із їхніми чотирма друзями 3 листопада. О 14-й годині міліціонери вдерлися до їхньої квартири без ордеру на обшук, перед тим відправивши жінку, яка сказала, що перевірятиме електрику. За нею увійшли п’ятеро міліціонерів у штатському і затримали усіх, хто був у помешканні. Коли І.КОКТИШ заявив, що це провокація, його повалили на підлогу і вдягнули наручники. А.ДУБСЬКИЙ стверджує, що у квартирі його побили міліціонери. Протягом двох годин усі чекали, поки з’явиться власник квартири і дасть дозвіл міліції провести обшук. Невдовзі після цього міліціонери заявили, що знайшли 10 г коноплі у кухні.

«Міжнародна амністія» закликає українську владу провести оперативне і неупереджене розслідування дій міліціонерів, особливо – заяв А.ДУБСЬКОГО та І.КОКТИША про побиття, а також проникнення міліціонерів у помешкання без ордеру. Крім того, правозахисники вимагають внести відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення з тим, щоб надати беззаперечне право на адвоката усім затриманим.

Довідка УНІАН. І.КОКТИШ - один із лідерів білоруського молодіжного неформального руху. У грудні 2001 року білоруська влада порушила проти нього кримінальну справу за обвинуваченням у вбивстві та пограбуванні, але суди двох інстанцій не знайшли достатньо доказів і звільнили його з-під варти. Після цього І.КОКТИШ, побоюючись подальших переслідувань, у червні 2002 року переїхав до України, одружився і осів у Житомирі.

У той же час, коли І.КОКТИШ на президентських виборах в Білорусі відкрито підтримав опозиційного кандидата Олександра МІЛІНКЕВИЧА, кримінальну справу було поновлено Верховним судом Білорусі. І.КОКТИШ був затриманий у Севастополі у червні 2006 року групою невідомих осіб у цивільному, після чого поміщений до СІЗО в очікуванні екстрадиції. Затриманий скаржився на погані умови утримання в слідчому ізоляторі.

І.КОКТИШ звернувся до Європейського суду з прав людини, просячи не допустити його екстрадиції до Білорусі, у якій єдиній із країн Європи залишилася смертна кара, а також зобов’язати Україну звільнити його із СІЗО.

У жовтні 2007 року Європейський суд з прав людини заборонив державі Україна здійснювати екстрадицію І.КОКТИША до Білорусі. У лютому 2010 року І.КОКТИШ був звільнений за рішенням Генпрокуратури України і на вимогу Європейського суду з прав людини. У своєму рішенні від 10 грудня 2009 року Європейський суд вказав на порушення державою Україна стосовно Ігоря КОКТИША одразу декількох статей Європейської конвенції з прав людини, зобов`язавши країну також виплатити йому 7 тисяч євро компенсації.

А.ДУБСЬКИЙ – активіст білоруської опозиції. У квітні 2008 року у Білорусі він був засуджений до позбавлення волі на 2 роки за участь у мирній акції протесту. З них він відсидів 1 рік. Amnesty International оголосила його в’язнем сумління, і А.ДУБСЬКИЙ був звільнений у травні 2010 року, після чого він переїхав до України.

Див. також: Українська міліція пішла в наступ на білоруських дисидентів (оновлено)