Жителі Василькова виставили пікет на Банковій

Жителі міста Васильків Київської області пікетують Адміністрацію Президента України, протестуючи проти фальсифікації виборів міського голови.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив кандидат на посаду міського голови Василькова Анатолій БОРОВИК.

Він наголосив, що під час перерахунку голосів територіальною виборчою комісію результати виборів були сфальсифіковані, і з відповідною заявою – повідомленням про злочин - він 4 листопада звернувся до Генеральної прокуратури, обласної та міської прокуратур, а також до Служби безпеки України.

За словами А.БОРОВИКА, відповідно до протоколів з «мокрими» печатками, за нього як кандидата на посаду міського голови проголосувало 2 тисячі 867 виборців, за кандидата від Партії регіонів, діючого мера Сергія ІВАЩЕНКА – 1 тисяча 681 виборець. “Тобто, на тисячу 176 виборців менше”, - звернув увагу кандидат.

3 листопада ТВК прийняла рішення про перерахунок колосів на підставі неналежного запакування виборчих документів дільничною виборчою комісією, яке було виявлено після транспортування і передачі документів до Васильківської міської виборчої комісії.

“Після перерахунку голосів результати виборів стали прямо протилежними – у С.ІВАЩЕНКА стало на 58 голосів більше, ніж у мене. Неспівпадіння результатів повторного перерахунку і результатів, встановлених ДВК, більше ніж на 1 тисячу 200 голосів, свідчить про брутальне, масштабне, спеціально організоване фальшування виборів на користь кандидата від Партії регіонів”, - стверджує А.БОРОВИК.

У звернені до Генеральної прокуратури він також зазначає, що під час транспортування виборчих документів до Васильківської виборчої комісії, за його даними, відбулось розпакування пакетів з виборчою документацією та підміна їх іншими виборчими документами, що, за його словами, є порушенням законодавства та містить у діях членів комісій ознаки злочину, передбаченого 158-ю статтею Кримінального кодексу України. У своїй заяві А.БОРОВИК просить порушити кримінальну справу відносно посадових осіб дільничних виборчих комісій та Васильківської міської виборчої комісії за вчинення ними злочину.

При цьому А.БОРОВИК повідомив, що балотувався від «Всеукраїнської партії народної довіри» (лідер - Володимир СЕМИНОЖЕНКО), яка є дружньою для Партії регіонів.

Також А.БОРОВИК повідомив про відкритий лист до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, який направили представники різних партій, що брали участь у виборах у Василькові. К листі, підписаному представниками “Фронту Змін”, “зеленими”, комуністами, членами ВО “Свобода”, ВО “Батьківщина”, “Сильної України” та іншими, також ідеться про фальсифікації на виборах міського голови Василькова. Представники політичних сил звертаються до Президента як гаранта Конституції з проханням захистити право громадян вільно обирати владу, бути обраним і забезпечити проведення чесних і прозорих виборів у Василькові. “Просимо вас зупинити даний процес (фальсифікацій) і притягнути до кримінальної відповідальності фальсифікаторів виборів та забезпечити нормальний процес виборів у Василькові шляхом проведення позачергових виборів”, - йдеться в листі.

А.БОРОВИК наголосив, що у разі невжиття державними органами, в тому числі прокуратурою, адекватних заходів васильківці “будуть вчиняти дії, які передбачені як міра необхідного захисту”. Він пояснив, що поки йдеться про звернення до правоохоронних органів, до судових інстанцій та про нечисельний мітинг біля Адміністрації Президента та у самому Василькові. Водночас, за його словами, у разі відсутності реакції влади на звернення жителі міста, аби захистити свій вибір, готові до більш рішучих кроків.

Керівник київського регіонального штабу ГО “Нова Україна” Ігор КОВАЛЕВИЧ назвав кричущими події з виборами міського голови Василькова. Він зауважив, що подібна ситуація з фальсифікаціями спостерігалась і в інших населених пунктах Київської області.

За його словами, вже у п’ятницю, 5 листопада, більше 500 жителів Василькова вийшли на вулиці, кожного дня кількість збільшується. “Ситуація стоїть на межі дій, які вже можуть бути неконтрольованими”, - сказав І.КОВАЛЕВИЧ, додавши, що це станеться, якщо не буде реакції правоохоронних органів. Більше того, він підкреслив, що надходить багато дзвінків не лише від жителів Київщини, а й з усієї України, які розповідають про фальсифікації і висловлюють готовність приєднатись до акцій протесту васильківців. За його словами, ситуація у Василькові може стати “бумерангом, який сколихне всю країну”.