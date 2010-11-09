Парламентські вибори будуть у жовтені 2012 року?

Лідер всеукраїнської громадської організації ”Громадянська позиція”, народний депутат України Анатолій ГРИЦЕНКО (фракція НУ-НС) вважає, що парламентські вибори будуть призначені на жовтень 2012 року.

Таку думку А.ГРИЦЕНКО висловив в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

”Найбільш імовірна дата - жовтень 20012 року”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

На його думку, до цього часу влада забезпечить проведення змін до виборчого законодавства, аби парламент обирався за пропорційно-мажоритарною системою.

”Я думаю, система дійсно буде змішаною, бо до того все йде. Вони побачили, що можуть таким чином провести до 200 ”мажоритарників”, зламавши через коліно все, що тільки можна зламати, і провести по списку чоловік 100! А якщо у них (партії влади - УНІАН) буде 300 голосів, то вибори можна далі не проводити. Можна президентські вибори не проводити, а обирати Президента у парламенті”, - заявив А.ГРИЦЕНКО.

На його думку, опозиційні сили повинні координувати свої дії, аби не допустити утворення більшості у 300 голосів у Верховній Раді.