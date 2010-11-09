Україна - 15 років у Раді Європи

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявляє, що співпраця України у рамках Ради Європи є ключовим орієнтиром у побудові в країні громадянського суспільства і демократичної правової держави.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформаційної політики МЗС України, про це йдеться у привітанні К.ГРИЩЕНКО з нагоди 15-річчя набуття Україною членства у Раді Європи.

К.ГРИЩЕНКО відзначив, що з набуттям членства у Раді Європи Україна стала безпосереднім та активним учасником збереження і поширення гуманістичних цінностей, що пропагуються цією авторитетною міжнародною організацією.

”Я щиро вірю у побудову великого європейського дому. Дому, повноправним господарем якого буде й Україна. Шлях до цього дому лише один – він заснований на цінностях, які відстоює, розвиває та поширює Рада Європи”, - йдеться у вітальному слові міністра закордонних справ України.

Довідка УНІАН. Україна подала заявку на вступ до Ради Європи 14 листопада 1992 pоку. У жовтні 1995 року Україна підписала Статут Ради Європи та Європейську конвенцію з прав людин, а 9 листопада 1995 pоку набула статус члена цієї організації.

Зараз Рада Європи об`єднує 47 держав. Членство у цій організації відкрите для усіх європейських держав, які визнають принцип верховенства закону і гарантують основні права людини і свободи для своїх громадян.

Один з найбільших успіхів Ради Єворпи - Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, яка є основою для діяльності Європейського суду з прав людини.

Штаб-квартира Ради Європи знаходиться у Страсбурзі на французько-німецькому кордоні.