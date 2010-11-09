Допит дитини має бути чуйним

У Верховній Раді України зареєстрований проект Закону про внесення змін та доповнень до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо допиту неповнолітніх потерпілих і свідків. Законодавча ініціатива була розроблена представниками громадських організацій, науковцями та практиками у співпраці з народними депутатами Катериною ЛУК’ЯНОВОЮ та Євгеном CУСЛОВИМ, членами Комітету ВРУ у справах сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму. На стадії подання проект Закону підтримали представники всіх п’яти фракцій Верховної Ради України, які поділяють прагнення громадськості зробити допит дитини більш чуйним.

«В Кримінально-процесуальному Кодексі вже є окремі статті, які передбачають спеціальний підхід до допиту дитини. Але, нажаль, ці норми не дотягують навіть до загальних, що захищають дорослих потерпілих та свідків. До цього часу законодавці забували про доопрацювання спеціальних норм, які мають захищати потерпілу дитину» - зазначає одна з авторів проекту закону Марія АЛЄКСЄЄНКО. Проектом Закону передбачається створення дружніх умов допиту дитини, а саме обов’язкове залучення законних представників (батьків дитини або інших опікунів), участь психолога, відеозапис допиту, що дозволить зайвий раз не травмувати вже опитану дитину, обмеження тривалості допиту та передбачення обов’язкової перерви, якщо допит триває більш ніж годину.

Крім того, в законопроекті передбачається закріпити можливість допиту дитини, і потерпілої і свідка, в спеціально обладнаних центрах, засоби захисту дитини, які унеможливлять тиск з боку обвинуваченого.

В Україні зберігається негативна тенденція до збільшення злочинів, в яких потерпілими є неповнолітні. За офіційними даними Міністерства внутрішніх справ України в період з 1 січня по 1 липня 2010 року потерпілими від злочинів визнано 2 тис. 213 дітей віком до 14 років та 7 тис. 179 дітей віком від 14 до 18 років. Для порівняння: за 2008 рік загальна кількість потерпілих дітей складала 10 тис. 257 осіб, за 2009 рік – 10тис. 651 осіб. Потерпілими від зґвалтувань за згаданий період 2010 року визнано 74 особи віком від 14 до 18 років та 44 малолітні особи; потерпілими від тяжких і особливо тяжких злочинів визнано 1979 неповнолітніх осіб та 532 малолітніх осіб. Кількість потерпілих від зґвалтувань дітей за 2009 рік склала 144 особи, за 2008 – 194 особи. 3 тис. 372 дитини визнано потерпілими від тяжких і особливо тяжких злочинів у 2009 році та 3 тис. 645 дітей - у 2008 році.