“Подайте на чорнобильців!”

Постраждалі від Чорнобильської катастрофи та її ліквідатори стверджують, що Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» не виконується. Яскравий приклад — Кіровоградщина: місцеві суди там переповнені позивами та проханнями від ліквідаторів надати їм законні пільги та виплати.

1986 рік. Два місяці по Чорнобильській катастрофі. Олександр Неділько не так давно закінчив університет. У Прип’ять після аварії на ЧАЕС їхати хоч і тривожно, але не страшно, адже він ще зовсім молодий, безтурботний і хоче присвятити себе батьківщині. Він пропрацював декілька років дозиметристом. На той час уже мертве місто вивчив як своє рідне — кожну вулицю, квартал, будинок, де кожен квадратний метр небезпечний не те, щоб для здоров’я, а й для життя.

Майже 25 років після того. В голови Кіровоградського осередку організації “Союз Чорнобиль Україна” Олександра Неділька дві подяки від держави: статус ліквідатора та пам’ятна медаль. На додаток до цього хоч ще і відносно молодий вік, але слабке здоров’я. Ні так званої "чорнобильської" пенсії, ні додаткового житла ніхто Олександру Михайловичу навіть і не пропонував.

Таких, як Олександр, сотні, принаймні у тому ж Кіровограді. Відповідно до даних державного реєстру судових рішень, тільки за останні 4 роки вітчизняні суди розглянули близько 60 тисяч судових справ, пов’язаних із виконанням Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

І от результат — до речі, незмінний уже декілька років поспіль - замість доплати в 907 гривень, «чорнобильці» отримують лише 32 грн. Голова Кіровоградського осередку організації “Союз Чорнобиль Україна” розповідає, що для всіх цих людей місцеві суди вже стали як рідні хати — туди чи не щотижня вони носять пачки паперів, заяв, позовів. «Люди звертаються до суду. Суд задовольняє їхні позовні вимоги. І перша інстанція, і апеляційна. Але пенсійний фонд не поспішає виконувати рішення суду», - розповідає Олександр Неділько.

За Законом «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», учасник аварії на ЧАЕС першої категорії має отримувати майже 8 тисяч гривень пенсії. На паперах ще передбачено цілий ряд компенсацій, пільг та доплат особам, які постраждали від катастрофи. Однак більшість з цих обіцянок залишається декларативною — кажуть юристи. А зумовлено все невідповідністю державних зобов’язань з надання пільг і фінансових ресурсів на їх забезпечення, пояснює адвокат Микола Буртовий. «За різними оцінками, вартість задекларованих пільг становить 19 –29 млрд. грн. на рік, що в кілька разів перевищує обсяг бюджетних коштів, які виділяються на пільги. Неможливість профінансувати всі пільги зумовлює зупинення чи скасування окремих норм законодавства, які проголошують право на пільги. І це лише одна із цілого ряду причин внаслідок яких не всі особи можуть реалізувати своє право на пільги», - каже він.

У місцевих пенсійних фондах теж нарікають на нестачу фінансування, мовляв, у місцевому бюджеті грошей на виплату чорнобильцям немає, тому хай будуть вдячні, що хоч комусь виплачують. Заступник начальника пенсійного фонду в Кіровоградській області Олена Романченко аргументує це так: «У нас постає вибір: нараховувати всім, за законом про пенсійне забезпечення - або тільки чорнобильцям і дітям війни, розмір пенсій яких визначають спеціальні законодавчі акти. І тут існує певна правова колізія між двома законами, і це навіть визнав конституційний суд. Це додатково потрібно 400 мільйонів гривень тільки по нашій невеликій Кіровоградській області».

На думку адвоката Миколи Буртового, правових колізій насправді тут нема, а от яскравий приклад порушення закону — в наявності. По суті пільговиків жодним чином не має турбувати, чи є в держави кошти, чи їх нема, адже вона ВЖЕ надала їм право на матеріальну допомогу. Але виходить, хронічна для України нестача коштів, - причому, відзначте, на будь-які цілі, - і є причиною таких же хронічних правопорушень?

“Зазвичай суди вирішують справи на користь громадян, однак навіть при наявності остаточного судового рішення його виконання є неможливим за відсутності знову ж таки бюджетних коштів на ці цілі”, - розповідає Микола Буртовий.

Зі своїми порадами не забарилися й обласні чиновники. Допомоги не пропонують, але кивають на центральну владу. Обласні можновладці пропонують збільшити фінансування «чорнобильських» статей із обласного бюджету, плюс - посилити контроль за розподілом «чорнобильських» пільг.

Немало роботи і у самих ліквідаторів — за версією обласних урядовців, вони мають одне з одним ділитися і самі визначити, хто з них потребує допомоги першочергово. А як це зробити, радить голова Кіровоградської ОДА Сергій Ларін: «Є, умовно кажучи, 500 гривень на кожного чорнобильця. Один використав 2 тисячі, інший - 50 гривень. Лікар знайомий одному виписав ліки, а іншому - ні. Тому ми зараз відпрацьовуємо цю програму адресно. В кого захворювання важке - повинен отримувати більше».

Вихід з подібних ситуацій насправді є — вселяють надію правозахисники. Микола Буртовий радить звертатися до Європейського суду з прав людини (Страстург), адже ці права гарантуються Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод. Страсбурзьку інстанцію проблема нестачі коштів в Україні не турбує, якщо країна вже пообіцяла дотримуватися прав людини. Микола Буртовий переконує: за весь час діяльності Європейського суду з прав людини зафіксовані лише поодинокі приклади тривалого невиконання рішень цього суду. А от політичних наслідків для держав, що їх колись не виконали, — безліч.

Прикро лише, що як тільки справа потрапить замість місцевого до Європейського суду, в Україні і кошти звідкись з’являються.

Олександра Золотарьова