ГПУ відновила обвинувачення Пукачу в зловживанні службовим становищем

В рамках розслідування справи про вбивство журналістам Георгія Гонгадзе Генеральна прокуратура відновила обвинувачення екс-генералу Олексію ПУКАЧУ в частині зловживання службовим становищем, що передбачає ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином Генпрокуратура скасувала свою попередню постанову про закриття провадження за обвинуваченням О.ПУКАЧА в цій частині, що відповідним чином у судовому порядку оскаржувала адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

Про поновлення провадження було оголошено сьогодні під час судового засідання у Печерському районному суді м. Києва, який мав розглянути вказану скаргу адвоката.

Головуюча у судовому засіданні суддя Марія ПЕЛАЄВА на початку процесу поінформувала, що до суду надійшов відповідний лист від Генпрокуратури.

Водночас, в подальшому з’ясувалося, що Генпрокуратура відновила обвинувачення ще 7 жовтня цього року, втім, як зазначила В.ТЕЛИЧЕНКО, їй про це належним чином повідомлено не було. У результаті того, що предмет оскарження через такий перебіг подій виявився відсутнім, суд залишив скаргу адвоката без задоволення.

Як пояснила в інтерв’ю журналістам В.ТЕЛИЧЕНКО, під зловживанням службовим становищем О.ПУКАЧЕМ слід вважати те, що він давав підлеглим незаконні вказівки на збирання інформації про журналістів і політиків, незаконно і передчасно знищив документи суворої звітності, давав незаконні вказівки вести зовнішнє спостереження.

Як повідомляв УНІАН, журналіст Г.Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області було виявлено обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений - О.ПУКАЧ - перебував у розшуку з 2005 року і був затриманий 21 липня 2009 р.

14 вересня 2010 року прес-служба Генпрокуратури заявила, що досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього генерала міліції О.ПУКАЧА у вбивстві журналіста Г.Гонгадзе закінчується.

7 жовтня Верховний Суд України продовжив до 8 грудня арешт О.ПУКАЧА.