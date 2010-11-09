10 листопада - 11-00 - В медіа-холдингу «Главред» відбудеться прес-конференція на тему: «Нові умови прийому до вишів: позитиви і негативи. Чи вдасться уникнути проблем попередніх вступних кампаній?». Учасники: голова правління Центру освітнього моніторингу, екс-заступник міністра освіти і науки України Павло Полянський, координатор напрямку «Суспільство знань» в Уряді змін, перший директор Центру оцінювання якості освіти Лілія Гриневич, голова правління Громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська (вул. Стрітенська, 2/8). Телефони: (050) 357 86 27, (063) 701 04 56.