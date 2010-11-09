10 листопада - 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Мешканцям с.Плесецького призначили сільського голову – 96% виборців проти”. Представники громади с.Плесецьке Васильківського району Київської області звернуться до Президента України із вимогою забезпечити їх конституційне право обирати та бути обраними. Йтиметься про факт усунення із виборчого процесу усіх альтернативних кандидатів. Чому вдалися до крайніх заходів, таких як: перекриття одеської траси, блокування приміщення сільської ради з метою недопущення „призначених обранців” до керування селом та ін. розкажуть учасники прес-конференції: Микола Неділько, співкоординатор ініціативної групи; Тетяна Фоя, співкоординатор ініціативної групи. Протягом заходу біля входу стоятиме труна та гратиме поховальний оркестр: виборці прощатимуться із правом територіальних громад на місцеве самоврядування (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8-050-990-56-64. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.