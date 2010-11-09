ГПУ порушила кримінальну справу проти членів Нацради

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти членів Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу ТВі, посилаючись при цьому на копію постанови про порушення кримінальної справи за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення під час засідання, що відбулося 27 січня 2010 року.

У повідомленні сказано, що дії Нацради “заподіяли істотну шкоду авторитету державного органу, а також інтересам юридичних осіб ТОВ “Телестудія “Служба інформації” і ТОВ “Телерадіокомпанія “Кіно-ТВ”.

У прес-службі зазначають, що “мова йде про телеканали “НТН” та “Ентер-фільм”, які належать голові СБУ Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ”.

У повідомленні зазначено, що постанову підписав заступник генерального прокурора України Віктор КУДРЯВЦЕВ, який “на сьогодні він вже не обіймає цю посаду”. “Кримінальну справу порушено, як зазначається у вступній частині, за зверненням Ганни ГЕРМАН”, - зазначає прес-служба ТВі.

Телеканал ТВі вважає порушення цієї справи Генеральною прокуратурою “прямим проявом цензури та політичного переслідування членів незалежного регулюючого органу”. У повідомленні зазначено, що у конкурсі на вільні частоти мовлення від 27 січня телеканал ТВі став одним із переможців, і це “жодним чином не могло зашкодити інтересам “НТН”, оскільки “НТН” уже веде мовлення в тих містах, де ми перемогли”.

“Канал “Ентер-фільм” не міг перемогти в конкурсі, оскільки, відповідно до чинного законодавства, перевагу мав канал ТВі, що виробляє інформаційні та публіцистичні програми”, - зазначено у прес-релізі.

Прес-служба ТВі зазначає, що «порушення кримінальної справи заступником генерального прокурора в інтересах приватного бізнесу голови СБУ та за листом заступника глави Адміністрації Президента має всі ознаки корупційних діянь і покарання членів незалежного органу за відмову від введення цензури». На ТВі зазначають, що надішлють відповідну заяву до Ради Європи, ОБСЄ, Єврокоміссії та у міжнародні громадські організації.