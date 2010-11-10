У Кам'янці-Подільському знайшли незаконні бюлетені

Прокуратура Кам’янця-Подільського Хмельницької області порушила кримінальну справу за фактом незаконного виготовлення виборчих бюлетенів за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.158 КК України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облпрокуратури, у день виборів на виборчих дільницях №22002 та №22041 в урнах для сміття виявлено 509 виборчих бюлетенів з виборів Кам’янець-Подільського міського голови. Бюлетені були без контрольних талонів, з відтиском печатки цих дільниць та поміткою навпроти прізвища одного з кандидатів. Там також були виявлена й інша виборча документація.