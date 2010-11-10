Російський журналіст, на якого було вчинено напад, опритомнів

Російський кореспондент газети "КоммерсантЪ`" Олег КАШИН, на якого було вчинено напад у Москві і який перебував у реанімації, опритомнів, але, як і раніше, підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на свої джерела в лікарні.

Як повідомлялося, в ніч на 6 листопада двоє невідомих підстерегли О.КАШИНА біля його будинку в центрі Москви. У тяжкому стані О.КАШИНА було доставлено в реанімацію.

Слідство і колеги вважають, що напад пов`язаний з професійною діяльністю журналіста, який спеціалізується на суспільно-політичній тематиці.