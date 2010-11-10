Російський журналіст, на якого було вчинено напад, опритомнів
13:49, 10 листопада 2010Права людини
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Джерела в лікарні
Російський кореспондент газети "КоммерсантЪ`" Олег КАШИН, на якого було вчинено напад у Москві і який перебував у реанімації, опритомнів, але, як і раніше, підключений до апарату штучної вентиляції легенів.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на свої джерела в лікарні.
Як повідомлялося, в ніч на 6 листопада двоє невідомих підстерегли О.КАШИНА біля його будинку в центрі Москви. У тяжкому стані О.КАШИНА було доставлено в реанімацію.
Слідство і колеги вважають, що напад пов`язаний з професійною діяльністю журналіста, який спеціалізується на суспільно-політичній тематиці.
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