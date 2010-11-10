Українські журналісти пікетували посольство Росії (фото)

Київська незалежна медіа-профспілка вчора провела пікетування Посольства Російської Федерації у Києві на знак протесту проти побиття російського журналіста Олега КАШИНА.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, учасники пікету, які тримали плакати з портретом побитого журналіста та написами на плакатах: ”Медведєв і Путін, знайдіть кривдника Олега Кашина!”, здійснили символічний акт, поклавши біля посольства металеві прути, і закликали керівництво Росії здати прути на металобрухт і ніколи більше їх не застосовувати.

Також голова Комітету КНМП Юрій ЛУКАНОВ передав до посольства листа від імені КНМП з вимогою провести об’єктивне розслідування, знайти злочинців, які побили журналіста, і покарати їх, інакше справа О.КАШИНА залишиться “плямою” на репутації російської влади.

Як повідомляв УНІАН, журналіст російської газети «Коммерсант» О.КАШИН був жорстоко побитий металевим прутом 6 листопада близько 00:40. Йому зламали щелепу, гомілку і пальці рук.

Спілка журналістів Росії заявила, що вимагає від влади знайти виконавців і замовників нападу на журналіста. «Звірячий напад на О.КАШИНА і самий характер завданих йому каліцтв не залишають сумнівів: його били за те, що він робив – щоб він «не ходив, не писав, не говорив». Його ім`я – ще одне у ряді наших колег, убитих, побитих, покалічених, – за те, що вони «писали і говорили». За те, що вони чесно виконували свої професійні обов`язки. Лише за це», - говориться в заяві Спілки журналістів Росії.

Російські журналісти наголошують: «Ми знову вимагаємо від влади, щоб нападники та їхні замовники не залишилися безкарними. І влада – міністр внутрішніх справ, генеральний прокурор, сам президент знову і знову беруть чергове розслідування «під особистий контроль». І нічого не відбувається. Значить, того їхній «особистий контроль» і вартий».