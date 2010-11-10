На Київщині відбулись “вибори без вибору”

Громада села Плесецьке Васильківського району Київської області закликає Президента Віктора ЯНУКОВИЧА захистити їхні виборчі права.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомили координатори сільської ініціативної групи.

Як зазначила співкоординатор ініціативної групи Тетяна ФОЯ, внаслідок численних порушень під час виборів сільського голови та депутатів сільради 31 жовтня територіальна громада Плесецького була фактично позбавлена виборчого права і відбулись “вибори без вибору”.

За її словами, основним правопорушником виступила Плесецька сільська виборча комісія, яка без обґрунтування причин не зареєструвала низку шанованих у селі людей кандидатами на посаду сільського голови. Т.ФОЯ заявила, що виборча комісія фактично є “родинною” для кандидата на посаду сільського голови від Партії регіонів Валентини БУДЬКО. Співкоординатор ініціативної групи пояснила, що до складу комісії входить син В.БУДЬКО та деякі інші родичі. За її словами, під час ухвалення рішень голова комісії “повністю прислухався до його думки”.

Т.ФОЯ розповіла, що “комісія працювала 2-3 години на день, а коли приходили подавати документи “не ті” люди, то члени комісії забирали документацію та тікали геть”. Вона додала, що у такому ж “стилі роботи” сьогодні о 02.30 ночі комісія на своєму засіданні оголосила В.БУДЬКО переможцем на виборах сільського голови.

Інший співкоординатор ініціативної групи Микола НЕДІЛЬКО зазначив, що комісія ухвалювала рішення відмовити у реєстрації деяким претендентам на посаду сільського голови не вказуючи, у яких саме документах охочі стати кандидатами припустилися помилки. Він зауважив, що це було зроблено для того, аби унеможливити виправлення цих помилок і, відповідно, унеможливити реєстрацію кандидатів. М.НЕДІЛЬКО повідомив, що частину цих рішень встигли оскаржити, суд зобов’язав комісію повторно розглянути документи, однак вона знову відмовила у реєстрації. Він додав, що це було зроблено в останні години останнього дня реєстрації кандидатів.

Таким чином комісія відмовила у реєстрації 5 охочим зареєструватись, серед них – колишньому сільському голові Миколі ЛУЦЕНКУ. Усього комісія зареєструвала також п’ятьох кандидатів, чотирьох з яких Т.ФОЯ назвала “технічними”, оскільки більшість з них не є навіть мешканцями Плесецького.

М.НЕДІЛЬКО розповів, що з 4 тисяч мешканців села на виборах взяли бюлетені 1 тис. 262 особи. З них за В.БУДЬКО проголосували 124 особи, проти всіх проголосували 900 осіб. Отже, підкреслив він, за оголошеного обраним кандидата проголосували близько 4% мешканців села. “Тобто, меншість обрала владу, яка має керувати більшістю”, – сказав він.

М.НЕДІЛЬКО сказав, що представники незареєстрованих кандидатів звернулись до суду з вимогою визнати результати виборів незаконними. Однак, за його словами, суд відмовив у розгляді позову, оскільки скаржник М.ЛУЦЕНКО не брав участь у виборах, а отже, не має права оскаржувати їхні результати. Співкоординатор групи сказав, що також вони направили декілька звернень у різні органи влади, однак отримали лише формальні відповіді. Тепер представники громади села звертаються до Президента з проханням захистити їхні виборчі права. “Вікторе Федоровичу! Напередодні виборів Ви обіцяли, що вони будуть чесними. Ви також обіцяли, що почуєте кожного. Почуйте нас нарешті та захистіть виборчі права плесецької громади”, – сказала Т.ФОЯ.

Представники ініціативної групи розповіли, що протестуючи проти таких результатів виборів, мешканці села вже вдалися до крайніх заходів, таких як перекриття одеської траси, блокування приміщення сільської ради з метою недопущення “призначених обранців” до керування селом. За їхніми словами, сільська громада має намір протестувати доти, доки у селі не будуть оголошені повторні вибори.