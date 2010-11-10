Регіонали напишуть нову Конституцію?

Комісію з питань зміцнення демократії і затвердження верховенства права буде залучено до розробки конституційних змін.

Про це в інтерв`ю газеті «Коммерсант-Украина» (№194 від 10 листопада) заявив керівник комісії Сергій ГОЛОВАТИЙ.

Відповідаючи на питання, яку роль гратиме комісія при розробці нової Конституції, С.ГОЛОВАТИЙ сказав: «Остаточної ясності поки що немає, але ми обов`язково будемо залучені до напрацювання конституційних змін у тій частині, де є невідповідність діючої Конституції Копенгагенським критеріям і європейським стандартам».

За його словами, перш за все йдеться про розділи, що стосуються судової влади і прокуратури. С.ГОЛОВАТИЙ відзначив, що в Конституції 1996 року функції прокуратури було приведено у відповідність з європейськими стандартами, але на практиці цього немає – досі діють перехідні положення. Адже «це абсурд, коли перехідний період триває 15 років», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ № 1015/2010 “Про Комісію зі зміцнення демократії та затвердження верховенства права”. Цим указом С.ГОЛОВАТИЙ призначений головою Комісії зі зміцнення демократії та затвердження верховенства права.