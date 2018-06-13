Вибори у Василькові: Скільки коштує тервиборчком, якщо купувати гуртом?

Васильківська територіальна громада – чи не найзагартованіша у „битвах” за своє право обирати мером міста саме ту людину, яка найбільш на це заслуговує. Керівництво столичного регіону (чи не єдиного в країні, в якому посади губернатора і його заступника одночасно посідають генерал-майори міліції) з невідомої причини вирішило на певний час „забути” про це.



Про небезпечну лінію поведінки членів територіальної виборчої комісії, що мала б забезпечувати волевиявлення васильківців, мені доводилося чути кілька місяців поспіль і з різних джерел. Причому скарги на ТВК надходили не лише від затятих опозиціонерів, а й від дружніх до ПР політсил.

- Під час подання документів на реєстрацію кандидатом ТВК має висловити свої зауваження, а громадянин, у свою чергу, має час і право їх виправити, - каже багатолітній секретар Васильківської міської ради і нинішній кандидат на посаду глави міста Анатолій Боровик. – Так наголошує закон. Та наша територіальна виборча комісія розробила власний спосіб „відлучати” від участі у перегонах незручних для декого кандидатів. Листи з відмовою в реєстрації людині скеровували ... з Києва. У розрахунку на те, що поштове відправлення йтиме не менше 5 діб. Тож громадянинові елементарно не вистачало часу аби оскаржити рішення ТВК у суді.

- Мене вже не перший день непокоїть питання: хто придбав собі у довготривалу „оренду” Васильківську ТВК? – зізналася УНІАН-„Права людини” керівник юридичного департаменту партії „Сильна Україна” Олександра Павленко. – Цей орган своїми діями систематично демонструє всім, ніби кимось придбаний у власність, простіше кажучи, кимось куплений. Для чого, для кого існує і працює ця ТВК?! Вже точно – не для виборчого округу і виборчого процесу. Приносиш до ТВК документи про тричі виграні судові процеси у Київському апеляційному адміністративному суді, - вони кажуть: „Гаразд!..”. І виносять ... аналогічне рішення про відмову в реєстрації твого кандидата. Більше того, вказують ті ж підстави, на які вже суд вказав як на незаконні! Тобто люди не бояться нікого і нічого. Забули, що завтра буде завтра, виборів вже не буде, зате порушать кримінальну справу проти них...

Загальна кількість судових позовів, скерованих проти тервиборчкому під час підготовки до голосування 31 жовтня, - 147. Для мегаполісу на кшталт Києва чи Харкова цифра не здавалася б вельми великою. Та для Василькова, де мешкає 40 тисяч чоловік і функціонують лише 18 виборчих дільниць, стільки скарг – явно забагато.

Мабуть, тому в судовому порядку було задоволено лишень кілька вимог щодо реєстрації в якості кандидата в депутати/кандидата на посаду міського голови.

Серед тих, кому в цьому праві було відмовлено, опинився чи не найдосвідченіший з колишніх мерів Василькова, Валерій Попович. Виступивши в ефірі Радіо Свобода, Валерій Федорович навів головний аргумент, що ним керувався глава тервиборчкому Олександр Крикунов: „Ми по різні боки барикад і я тебе ніколи не зареєструю”.

Розробники провокацій (усього їх нараховувалося кілька десятків!) сподівалися на поступове падіння авторитету людини, за яку васильківці стабільно голосували ще з радянських часів. Частково цей намір було зреалізовано у 2006-му; та наступні роки керування містом представника „регіоналів” спричинили появу низки запитань до нового глави Васильківської громади.

Позаяк відповісти на них пан Іващенко так і не спромігся, 31 жовтня поточного року він наразився на гучну поразку.

- „Сергій програв, ваш кандидат виграв...”. Таку фразу мовив співрозмовник у керівництві обласного передвиборчого штабу Партії регіонів, якому я задзвонив у понеділок 1 листопада, - сказав УНІАН-„Права людини” керівник Київського регіонального штабу ГО „Нова Україна” Ігор Ковалевич. – Власне, сумнівів у перемозі нашого кандидата Анатолія Боровика і не могло бути. Розрив між ним і Іващенком склав 1176 голосів виборців.

Насправді ж штабісти „керівної і спрямовуючої партії” й не думали здаватись.

Улаштувавши повторний перерахунок бюлетенів (які задля цього перевезли до прокуратури, не забезпечивши при цьому 100-відсоткове збереження цілісності мішків), представники кандидата, що програв, повідомили сенсаційну новину. Виявляється, привітання з нагоди обрання мером має приймати зовсім не Боровик, а ... Іващенко. В якого, згідно повторному перерахунку, відтепер зненацька стало на 58 голосів більше, ніж у Боровика!

Я б був не зовсім щирим, якби не зауважив: 2857 голосів, що віддано за Анатолія Боровика 31 жовтня, в день голосування, - то є замало, якщо враховувати 40-тисячне населення Василькова. Та якщо поглянути на дане явище під іншим кутом, - масове ігнорування мешканцями міста жовтневих виборів, так само як і зафіксовані в ході підрахунку голосів на дільницях понад 50 відсотків голосів за „кандидата Проти всіх”, свідчать про кричущий рівень недовіри городян новій владі.

- З самого початку осінніх перегонів „партія влади” вдалася до застосування низки нечесних прийомів, - каже голова Київської обласної організації Комітету виборців України Юрій Бут. – „Фокус” із відмовою в реєстрації щораз повторювали не лише у Василькові. Так само вперто відмовлялись реєструвати кандидатів від „Фронту змін”, „Сильної України” та „Свободи” члени ТВК Фастова та Бучі. Представники КВУ фіксували „перебір” представників „правлячої партії” у складі тервиборчкомів всіх районів Київської області. Показовою є й лінія поведінки тих ТВК у день голосування. Всім спостерігачам від Комітету виборців України було наказано відійти від столів, на які висипали вміст урн з бюлетенями, на відстань не менше 5 метрів. Аби ніхто з нас не побачив, що там відбувається. Тому маємо обґрунтовану підозру: в столичній області готувалася просто таки грандіозна фальсифікація. Втім, від масованого вкидання пачок бюлетенів штабісти ПР невдовзі відмовилися. Позаяк стало зрозумілим: у багатьох районах представники Партії регіонів й без цього посідають лідируючі позиції...

Проте елементи отого плану з фальсифікування результатів народного волевиявлення в окремих містах і районах таки довелося застосувати.

- За даними КВУ, партія „Свобода” у Білій Церкві набрала 9, 1 відсотка голосів, - продовжує Ю. Бут. – Це підтвердили й протоколи дільничних виборчкомів з мокрими печатками. У зведеному ж протоколі Білоцерківської міської виборчої комісії „Свободі” „милостиво залишили” тільки півтора проценти, брутально вкравши 4 тисячі 632 голоси.

Керівництво ВО „Свобода”, до речі, оголосило днями вимогу негайно заарештувати голів Переяслав-Хмельницької міської та районної виборчих комісій та Білоцерківської міської виборчої комісії. А ще „свободівці” вимагають звільнити з посади голову Київської обласної державної адміністрації Анатолія Присяжнюка за незабезпечення конституційного права громадян на вільне волевиявлення і чесний підрахунок голосів.

- Навіщо тоді взагалі проводити вибори, якщо й без них ТВК „намалює” будь-які цифри? – риторично запитує пан Бут . – Я добре пам’ятаю події 2000 року, коли задля захисту репресованого мера Валерія Поповича жителі Василькова не тільки масово виходили на вулиці міста, а й за власний кошт добиралися до столиці, аби на повний голос заявити про свою громадянську позицію. Маю власний прогноз: подібні акції протесту можуть відновитись, бо тепер васильківці готові самовіддано стати на захист Анатолія Боровика.

- Мій особистий прогноз – не зовсім втішний, - додає пан Боровик. – Колись на виборчі дільниці Василькова приходили до 20 тисяч городян. 31 жовтня 2010 року бажаючих проголосувати виявилося удвічі менше, 10 тисяч. Якщо „демократичні перетворення” в Україні й надалі збережуть теперішній темп, на наступні вибори взагалі ніхто не прийде...

...Після останнього пересилання «Шустер live» на телеканалі “Україна” Васильків став воістину знаменитим. До акцій протесту з приводу над брутального спотворення результатів народного волевиявлення, що їх розпочали жителі 40-тисячного міста, вже зараз готові приєднатись не лише „товариші по нещастю” з Бучі, Яготина, Васильківського району. До Василькова телефонують, аби поділитись власним досвідом з боротьби проти фальшування виборів, політики й прості люди з Криму, Запоріжжя, Одеси.

В Одесі, як вже повідомляв УНІАН, попри нерозпочаті судові слухання щодо суперечливих ситуацій під час підготовки й проведення виборів міського голови, Олексія Костусєва було оголошено новим главою міста і вручено відповідне посвідчення.

Схожу процедуру минулої п’ятниці мали намір „провернути” й у Василькові. Не вдалося. Розлючені нахабністю „рахувальників” з ТВК, жителі оточили Будинок культури, де от-от мали розпочати оприлюднення результатів виборів і вручення Сергієві Іващенку „мерських відзнак”. Облогу було знято тільки після запевнень в тому, що церемонія „інаугурації” переноситься.

Звернення до Президента Віктора Януковича, аналогічні листи до європейських правозахисних організацій та до амбасадорів Федеративної Республіки Німеччини, США, Канади, Великої Британії та Латвії підписали не лише прибічники Партії народної довіри, а й такі непримиренні антагоністи, як керманичі місцевих організацій Компартії України та ВО „Свобода”.

У зв’язку з чим маю нагоду відзначити неабиякі інтеграційні нахили генерал-майора міліції Анатолія Присяжнюка та генерал-майора міліції Тетяни Подашевської. Губернатор та заступник губернатора Київщини, кермуючи столичною областю лише 8 місяців, зуміли, менше з тим, створити унікальну ситуацію, поєднавши теоретично непоєднуване!

І хто після цього посміє заперечувати, ніби наша міліція – не з народом?!

Олег БАЗАК, для УНІАН-„Права людини”

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