У Донецьку проходить семінар з інтелектуальної власності

Сьогодні у Донецьку проходить регіональний науково-практичний семінар на тему: "Набуття і захист прав інтелектуальної власності Об’єднання європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та його комерційних партнерів".

Мета заходу, організованого Державним департаментом інтелектуальної власності (Держдепартамент) спільно з Державним підприємством "Український інститут промислової власності" (Інститут), – обговорити практичні питання організації захисту прав інтелектуальної власності УЄФА під час підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу УЄФА ЄВРО 2012™.

У семінарі взяли участь редставники Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу, Донецької обласної державної адміністрації, Федерації футболу Донецької області, територіального відділення Антимонопольного комітету України, Контрольно-ревізійного управління, Східної митниці, Міністерства внутрішніх справ України в Донецькій області, управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю, Місцевого організаційного комітету "ЄВРО 2012 Україна", Донецької обласної державної телерадіокомпанії, обласного молодіжного центру праці, а також патентні повірені, освітяни, бізнесові кола й фахівці Держдепартаменту та Інституту.

Донецьк – це вже третє місто, у якому відбувається такий захід. Протягом жовтня такі самі семінари пройшли в Харкові та Львові. І під час кожної зустрічі доповідачі відповідали на велику кількість запитань учасників. Останнім часом, зважаючи на наближення дати проведення чемпіонату з футболу ЄВРО 2012, актуальність теми набуття й захисту прав ІВ, зокрема прав УЄФА та його комерційних партнерів, зростає.

Відкрив захід та привітав учасників перший заступник голови Держдепартаменту Володимир Жаров. Він ознайомив учасників з основними заходами Держдепартаменту щодо організації набуття й захисту прав ІВ УЄФА та його комерційних партнерів:

– Починаючи з минулого року, Держдепартамент спільно з Інститутом проводить такі семінари регулярно й саме в містах, у яких відбуватимуться матчі чемпіонату з футболу ЄВРО 2012. Аби вирішити проблеми у сфері ІВ, які існують на сьогодні, ми об’єднуємо зусилля міністерств та відомств, причетних до захисту прав ІВ. Це Міністерство освіти і науки України та Міністерство внутрішніх справ, Державна митна служба України, Антимонопольний комітет, суди й інші органи державної влади.

Державні органи влади надають відповідні гарантії щодо захисту прав ІВ як УЄФА, так і його комерційних партнерів. Для цього прийнято Закон "Про організацію підготовки і проведення фінальної частини Євро 2012", стаття 9 якого й проголошує, що Україна забезпечує захист прав ІВ УЄФА та його комерційних партнерів. Сьогодні ми маємо 11 спеціальних законів з питань ІВ щодо набуття, здійснення та захисту прав на об’єкти ІВ. Але вищезгаданий закон потребує деяких доопрацювань. Тому ми розробили законопроект, який детальніше висвітлює всі аспекти цього питання, – підкреслив Володимир Жаров.

Заступник директора Інституту Анатолій Горнісевич у своїй доповіді висвітлив питання нормативно-правового забезпечення правової охорони й захисту прав ІВ УЄФА та його комерційних партнерів. Він представив аудиторії новий збірник, підготовлений фахівцями Інституту, – "Інтелектуальна власність Об’єднання європейських футбольних асоціацій: правова охорона та захист в Україні". У ньому подано зміст угод та зібрано всі нормативно-правові акти, які безпосередньо стосуються організації фінального турніру ЄВРО 2012.

Наступний семінар, присвячений питанням набуття та захисту прав ІВ УЄФА та його комерційних партнерів, відбудеться 17 листопада 2010 року в Києві.