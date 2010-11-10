Льовочкін: Янукович підтримує закон про доступ до публічної інформації
"Я не говорю про ту редакцію, що розглядає ВР
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підтримує прийняття закону про доступ до публічної інформації як чинник розвитку демократії в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН сьогодні на брифінгу у Києві.
Він зауважив, що В.ЯНУКОВИЧ розглядатиме закон про доступ до публічної інформації після того, як він буде проголосований у парламенті і переданий до Адміністрації Президента.
При цьому С.ЛЬОВОЧКІН зазначив, що глава держави не здійснює впливу на фракцію Партії регіонів у Верховній Раді з метою розгляду і прийняття цього законопроекту у тій або іншій редакції. «Це не входить до конституційних обов’язків Президента», - додав С.ЛЬОВОЧКІН.
«Що стосується позиції Президента, то він неодноразово заявляв, що закон про доступ до публічної інформації, я не говорю зараз про ту редакцію, яка розглядається у парламенті, це є документ, який буде просувати демократію в Україні. І він підтримує наявність такого закону», - заявив С.ЛЬОВОЧКІН