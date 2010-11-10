Прес-конференція на тему “Уроки толерантності: історія та громадянське виховання”.
11 листопада 2010 року об 11:00 в приміщенні УКРІНФОРМ відбудеться прес-конференція на тему “Уроки толерантності: історія та громадянське виховання”.
На початку листопада стартував проект «Толерантність на уроках історії України», що здійснює Благодійний фонд «Перше вересня» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
Мета проекту – дослідити «проблемні» теми в шкільному курсі історії України та розробити сучасні підходи до їх викладання, базовані на розумінні культурної розмаїтості, повазі до інших культур і поглядів, спрямовані на подолання нетерпимості та етнічної ексклюзивності.
Про проблеми викладання суперечливих тем та сюжетів в історії України будуть говорити учні, вчителі та науковці:
Георгій КАСЬЯНОВ – директор Освітньої програми Міжнародного фонду «Відродження», доктор історичних наук, професор;
Марина МОСІЄНКО – директор Благодійного фонду «Перше вересня», кандидат філологічних наук;
Лідія ДАНИЛЕНКО – Президент Громадської організації «Академія педагогічних наук», доктор педагогічних наук, професор;
Учителі та учні Ліцею політики, економіки, права та іноземних мов міста Києва.
Місце проведення: Всеукраїнський прес-центр «УКРІНФОРМ», м. Київ, вул. Б. Хмельницького 8/16 (ст. м. «Театральна»).
Акредитація ЗМІ на місці.
Контактна особа: Воробей Наталія, моб.: (067) 316-90-15.